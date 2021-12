Silla exposa el trauma invisibilitzat dels fills de la violència de gènere

Les víctimes de la violència de gènere no són només les dones maltractades, també els seus fills i filles que pateixen emocionalment els episodis viscuts en la llar familiar, que els causen traumes que, de no ser tractats, els poden implicar greus problemes. Seqüeles que els més xicotets reflecteixen a través dels seus dibuixos.

Per tal motiu, l’associació Alanna, que porta treballant 20 anys al costat de dones i menors víctimes de la violència de gènere, va decidir exposar aquests dibuixos que són part del treball terapèutic. L’exposició va ser presentada a Silla en el teatre la Plaça per una de les voluntàries de l’associació al costat de la regidora d’Igualtat, Carmen Giner, a través d’una xarrada i que la ciutadania pot contemplar en el punt d’informació situat enfront de l’ajuntament. «És l’expressió de l’horror i el terror. El nostre objectiu, és que es posen en la seua pell. Xiquetes i xiquets, que necessiten ser apartats del cicle de la violència i del violent, que han de ser protegits al costat de les seues mares. Les i els oblidats de les polítiques de protecció», assenyalen des de Alanna.

La regidora Carmen Giner afirma que aquesta exposició «és molt útil i imprescindible perquè mai es parla dels fills i filles. Les seqüeles que deixa la violència masclista en aqueixes criatures és per a tota la vida i han de ser tractats específicament».

Es poden trobar dibuixos com el d’una xiqueta de 14 anys que dibuixa la cara de la seua mare abans, plorant i amb un ull morat i ara, contenta i bonica. O un altre menor que es pinta en una illa deserta, on vol fugir per a no viure la violència a la seua casa.