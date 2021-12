El Consell Municipal de Cultura de Torrent ha aprobado la programación para el primer semestre del Auditorio Vicent Torrent, "donde no figura ninguna obra de teatro en valenciano", según ha avanzado Compromís. Para la formación, "es especialmente sangrante que el valenciano desaparezca de las 16 obras programadas, de las cuales 5 pertenecen a la modalidad de teatro escolar donde se representarán 3 obras en inglés y 2 en castellano. Tampoco hay ninguna actuación programada en valenciano en otras modalidades como por ejemplo en Humor y Magia, con tres representaciones íntegramente en castellano".

“Esta manera de entender la difusión pública de las artes escénicas nos retrotrae cuarenta años atrás, cuando el valenciano tenía una presencia meramente folclórica en los escenarios y el castellano ejercía una dominación cultural supremacista ”, ha explicado el portavoz de Compromís, Pau Alabajos.

Alabajos ha explicado que desde la privatización del Auditorio en el año 2008 los diferentes gobiernos municipales "han ido eliminando progresivamente de su programación el valenciano, hasta el punto en que se encontramos actualmente, donde nuestros niños y niñas no tienen ninguna posibilidad de asistir al teatro en la lengua propia de Torrent"; además, ha destacado que con esta manera de entender la cultura "se está privando a una parte importante de la sociedad torrentina de su lengua materna, a la vez que se está incumpliendo de manera reiterada el Reglamento Municipal del Valenciano, vigente desde el año 2005, que especifica claramente en su artículo 16. Promoción Social, que: “El Ayuntamiento de Torrent tendrá que promover el uso del valenciano en todas las dependencias municipales centrales; en los servicios culturales, los servicios educativos y deportivos, las empresas arrendatarias de servicios públicos, servicios asistenciales, fiestas locales, etc. Igualmente se promoverá el valenciano en los ámbitos de comunicación propios (Boletín de Información Municipal, el resto de revistas municipales, radio, etc.) hasta lograr una normalización total”.

Finalmente la programación del Auditorio fue aprobada con los votos a favor de PSPV, Ciudadanos y el Partido Popular, y el voto en contra de Compromís.

Por su parte, fuentes municipales afirman que "no es cierto que no haya nada en valenciano", de hecho, según el excel programático del consistorio "contempla hasta nueve" montajes. "Después de valorar la programación que envía la empresa que gestiona el Auditori, que pasa por el Consell de Cultura, se hizo la apreciación desde el mismo Consell y desde la delegación de Cultura se envió a la empresa una sugerencia de añadir más obras en valenciano, tanto para adultos como infantil, al que la empresa ya ha contestado diciendo que ya ha añadido a la programación. Aspecto que se ha informado al Consell", señalan las mismas fuentes. "En ningún caso ni se muestra desprecio ni se expulsa, y para eso están los Consells, para trabajar, no para hacer notas de prensa sin pies ni cabeza. Además, hay que tener en cuenta que esta programación es semestral y que quedan 6 meses más por programar. Y que hay más actuaciones musicales y para niños que son en valenciano", aseguran.