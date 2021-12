“A quien no le haya dolido le van a poner otra”, bromeaba una profesora cuando oía que algunos niños y niñas decían “no me he enterado de nada” tras recibir la vacuna anticoronavirus que el personal sanitario del Centro de Salud II de Burjassot, dependiente del Hospital Arnau de Vilanova, les administraba. Tal como estaba previsto, este miércoles a primera hora de la mañana arrancó en la Ciudad de los Silos el proceso de vacunación destinado al alumnado de cuarto, quinto y sexto de Primaria de los centros escolares tanto concertados como públicos.

El colegio La Fontaine fue el más tempranero. El primero de todos. Según fuentes de la dirección de la escuela, “la práctica totalidad de alumnos” de los citados cursos, “con la debida autorización de sus progenitores o tutores”, concurrieron a la cita, que se desarrolló en distintas dependencias del propio centro, para recibir la primera dosis de la vacuna que comercializa la empresa farmacéutica Pfizer. A la mayoría de niños y niñas los acompañaron madres y padres. “La administración de la segunda dosis está prevista para después de las vacaciones de Navidad”, añadieron desde la dirección. La dinámica en el proceso de inmunización de los menores fue la misma que la aplicada a los adultos. Después de guardar cola, los alumnos pasaban a una sala donde se les administraba la toma y, a continuación, en otra dependencia esperaban 15 minutos protocolarios –para controlar posibles reacciones– y, finalmente, regresaban a las aulas. Los progenitores, antes de salir del colegio, también les hicieron compañía durante este lapso de tiempo. El otro centro de Burjassot que para el miércoles tenía prevista cita con la vacuna anticoronaviris es el Nuestra Señora de los Desamparados-El Pouet. El personal sanitario había de acudir al mismo por la tarde. A lo largo de estos días se irá completado el proceso, en su primera fase, en el resto de colegios del municipio.