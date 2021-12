L’institut de secundària d’Albal ha inaugurat l’Aula Natura, un espai a l’aire lliure situada en la zona exterior del centre, al costat de l’hivernacle. La iniciativa va sorgir fa aproximadament cinc anys com relata la directora Cristina Peris, i hui per fi s’ha materialitzat gràcies a la inclusió del centre en el projecte 50/50 de la cooperativa AeioLuz.

L’Aula Natura de l’IES Albal servirà per a oferir un valor afegit a l’educació de l’alumnat, que utilitzarà la instal·lació per a aprendre hàbits de vida saludables i sostenibles. També sobre el foment de la flora i la continuació de projectes com el desenvolupament de l’espai hortofructícola del centre de secundària.