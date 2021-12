Un betlem de ceràmica en la diputació

La Diputació de València exhibeix estes festes nadalenques el betlem de l’artesà ceramista Antonio Cordero, donat l’any passat a l’Ajuntament de Manises després d’un procés creatiu que es va iniciar amb la tornada a la nova normalitat postconfinament. L’artista de Jaén, que ha desenvolupat la seua carrera artística al municipi, va iniciar a mitjan any passat la creació d’este pesebre, compost per peces úniques concebudes de manera artesanal, des del modelatge fins la decoració.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, i la diputada d’Administració General, Pilar Molina, varen acompanyar a Antonio Cordero i la seua filla Rosa en una visita al betlem, ja obert a la ciutadania, i que es podrà visitar durant les festes nadalenques. Precisament Rosa Cordero, filla de l’artista, va participar en la restauració dels àngels músics pintats en l’absis de la Catedral de València, conjunt triat com a motiu decoratiu sobre el qual s’exhibix el pesebre. Gaspar va destacar «la passió per la ceràmica que emana d’esta obra».

Ceramista i mestre

Antonio Cordero Herrera, nascut en 1953 en Pegalajar (Jaén), es va traslladar amb la seua família a València, on va iniciar una nova vida marcada per les seues aptituds artístiques. En 1990 va crear junt amb la seua esposa una empresa familiar dedicada a l’artesania ceràmica, i posteriorment va treballar fins a la seua jubilació com a pintor ceramista, fins que la seua gent el va convéncer per donar vida a les seues pròpies col·leccions i pintar peces més elaborades, modelades a partir del fang.

En 2006, Cordero va inaugurar la primera d’una llarga llista d’exposicions individuals i col·lectives, sota el títol «Ceràmica de Manises». L’artista compagina la creació de les seues pròpies peces i col·leccions amb la divulgació de la seua tècnica en activitats extraescolars de diferents col·legis i cursos de postgrau a la Universitat Politècnica.