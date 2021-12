Los trabajadores y las trabajadoras del Colegio Santo Bertomeu de Godella denuncian que la conselleria de Educación "no ha abonado todavía salarios ni variación de nóminas de una parte de la plantilla docente en pago delegado del Centro, desde el mes de septiembre". Por este motivo, anuncian un paro de cinco minutos y una concentración para el próximo martes, a las 13 horas.

Según explica la plantilla docente en un comunicado, la conselleria de Educación "incumple, un año más", el concierto educativo que mantiene con su centro. "De los 60 docentes en pago delegado de la plantilla del centro, más de la mitad, en concreto 38, presentan alguna incidencia en el abono de su nómina. Algunos de los docentes no han cobrado la totalidad de su salario desde el mes de septiembre del presente curso; a otros no se les ha abonado por no haberles revisado las variaciones en sus nóminas por el hecho de haber cambiado su situación laboral respecto del curso pasado, como pueda ser haber cumplido trienio de antigüedad, trienio de cargo directivo, cambios de cargos directivos, ampliación de horario, etc", denuncian los profesores.

En este sentido, admiten que la situación que denuncian "no es una novedad, se repite todos los cursos escolares, y no se regulariza hasta que se abona la nómina de diciembre, en el mejor de los casos". Así, afirman que el incumplimiento del pago delegado del concierto educativo por parte de la Administración, "es un problema gravísimo que no puede repercutir ni en el trabajador ni en el centro".

Por todo ello, la plantilla del Sant Bertomeu de Godella ha convocado una parada de 5 minutos a la puerta del propio centro el martes 21 de diciembre, a las 13.00h, para manifestar su protesta e invitan en todos los centros concertados, afectados por la misma situación, "a sumarse y actuar de manera parecida".