Es Navidad y los voluntarios y voluntarias de la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) siguen dedicando, sin descanso, una parte de su tiempo a mejorar la calidad de vida de los animales que se encuentran en estado de abandono. Es por eso que la SPAB ha organizado una nueva recogida solidaria, gracias a la colaboración de diferentes establecimientos comerciales ubicados en la localidad. Esta acción solidaria se suma al evento solidario que la SPAB celebrará, el domingo 19 de diciembre, en la Plaza del Ayuntamiento.

Así, el sábado 18 de diciembre, los voluntarios y voluntarias de la SPAB realizarán una nueva jornada de recogida solidaria en el supermercado Consum, ubicado en la calle General Prim de Burjassot . El horario de recogida será de 10h a 20h, ininterrumpidamente. Voluntarios y voluntarias de la entidad estarán junto a las puertas del establecimiento comercial para recoger los productos con los que colaboren los ciudadanos y ciudadanas de Burjassot, una vez realizadas sus compras. Desde las SPAB, se quiere hacer hincapié en que los productos y artículos que más necesitan son pienso para gatos y perros, comida húmeda para gatos, arena de gatos así como cualquier otro artículo de limpieza e higiene.

Colaborar es muy sencillo. Basta con acudir al supermercado y, en el carrito de la compra, añadir algún producto destinado a la SPAB. En la zona de caja, voluntarios y voluntarias de la Protectora se encargarán de recoger todas las “compras” que realicen los ciudadanos y ciudadanas que quieran contribuir al bienestar de los animales en estado de abandono. Además, los ciudadanos y ciudadanas que colaboren también podrán adquirir la lotería de la SPAB, tanto para Navidad como para el sorteo del Niño.

Por otra parte y en medio de unas fechas en las que aún existe la peligrosa costumbre de “regalar” animales por Navidad, la SPAB quiere recordar a la población que “los animales no son un juguete para comprar compulsivamente como regalo de Navidad para luego, meses después, abandonarlos en verano cuando los amos ya no están dispuestos a hacerse cargo de ellos. Por favor, seamos responsables. Los animales son seres vivos que merecen atención y cuidado de por vida. Es por eso que pedimos que estas Navidades no se compren animales y, que se opte por la adopción responsable. Hay muchos animales que, a día de hoy, siguen a la espera de un hogar y de unos dueños que les atiendan. Su adopción sí que sería un buen regalo de Navidad. Pero para los propios animales, no para nosotros”.

La Protectora de Animales de Burjassot tiene dos teléfonos de, 655685859 – 675740732 y el correo electrónico protectoraburjassot@gmail.com .