El Concert de Nadal d’Alaquàs acull hui, 18 de desembre, la presentació oficial dels nous músics de la Banda Sinfònica de la Unió Musicals d’Alaquàs (UMA).

El recital, celebrat en l’Auditori Nou a les 22hores, està dirigit per Javier Ros i compta amb la incorporació dels nous 12 músics. Lucía Navarro i Alicia Marco debuten com a flautistes, i Marc Cervera i Andreu Moreno com a percusionistes. A més, Héctor Guzmán, Isabel Martínez i Marcos Herrero tocaran el clarient, i Aitana Cifuentes el contrabaix. Jorge Ferris, Roberto Vidal i Nerea Zafra han triat la trompeta mentre que Raúl Escudero, el trombón.