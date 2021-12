En aquest 2021 que ara acaba s’han complert els 140 anys del naixement de Francesc Campos Cosme (1881-1930), una de les figures més prominents de la història contemporània del municipi d’Alaquàs. Comerciant de professió, Campos fou també compositor musical i home profundament religiós –no debades era membre de la Junta d’Acció Social de la localitat–, un sentiment que sovint expressà a través de la creativitat artística. D’aquesta manera, sabem que escrigué la lletra i la música de diversos cants devots de la localitat, alguns dels quals tan populars i coneguts com ara els himnes a la Mare de Déu de l’Olivar i a Sant Francesc de Paula, que, un segle després, continuen gaudint de plena vitalitat.

Bona part de la informació que, a dia de hui, posseïm de Francesc Campos procedeix del treball que, amb el títol «Un músico y pequeño industrial en el Alaquàs de principios de este siglo», li dedicà Josep Esteve Forriol en el volum de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs de 1992. Fill de Francesc Campos Alabarta i d’Àngela Cosme Casted, «fue uno de los pioneros o iniciadores de aquellas pequeñas empresas o ‘tallerets’ que en diversos campos industriales proporcionaban trabajo a hombres y mujeres, sin necesidad de salir del pueblo». Així, sabem que, després d’un breu període de temps treballant com a esquilador –l’ofici patern–, esdevingué representant de màquines de cosir i muntà –juntament amb Teresa Ferrer Català, amb qui es casà en 1908 i tingué... onze filles!– un taller de confecció, «la actividad que entonces se designaba con el nombre de ‘fer calça’».

Amb tot, Campos Cosme «no fue sólo un hombre emprendedor en la faceta industrial. También cultivó la música. Y ésta fue muy posiblemente su principal vocación», assegurà Esteve. De fet, esdevingué l’organista de la parròquia de l’Assumpció; i, en ocasions puntuals, va exercir com a suplent dels directors de les dues bandes de música que aleshores tenia Alaquàs. Sobretot, però, brillà com a compositor d’almenys cinc peces de gran impacte local: els ja esmentats himnes a la Mare de Déu de l’Olivar i a Sant Francesc de Paula; el cant de l’aurora del Diumenge de Pasqua; un cant a la Mare de Déu; i «una versión propia del villancico dedicado a la Virgen del Olivar, conocido de ordinario con el nombre de ‘Carxofa’».

La sort que, al llarg del temps, varen experimentar les composicions de Campos Cosme ha resultat desigual. Així, el vigor que a dia de hui mantenen el cant de l’aurora i els himnes a la Mare de Déu i Sant Francesc contrasta amb l’oblit en què caigueren el cant a la Mare de Déu i la versió pròpia de la Carxofa, que vaig poder recuperar i editar en el volum de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs corresponent a 2020 gràcies a l’ajuda d’Elvira Garcia –que n’és neboda–, Pepe Soriano i Paco Pons. D’una altra banda, hi ha el problema de la cronologia de la major part d’aquestes peces, que resulta difícil de fixar, ja que no ens n’han pervingut els originals; però que, evidentment, cal situar en el primer terç del segle XX. Les dates que podem albirar assenyalen que l’himne a la Mare de Déu ha de ser dels anys 1914-1916; i la versió del Cant de la Carxofa, de 1918, quan esdevingué clavari de la Mare de Déu de l’Olivar.

Siga com siga, del que no hi ha dubte és que Francesc Campos Cosme fou un músic inspirat i fecund, el treball del qual ha trobat continuïtat entre una bona part de la seua població. Especialment, entre els membres de la Unió Musical d’Alaquàs, que aquests dies celebren el 175 aniversari; i que, com ell –i per dir-ho a la manera estellesiana–, assumeixen amb estima i fervor ser la melodia i la veu del seu poble.