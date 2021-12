El llegat de Sangchili a Torrent

Una de les primeres grans fites esportives per a l’esport valencià, va ser la consecució del títol de campionat del món de boxa de pes gall, el 1935, a la Plaça de Bous de València. Un fet molt destacat per a la societat valenciana dels anys trenta, a un context d’auge cultural per a les arts plàstiques, la literatura, els mitjans de comunicació i el cinema. El mèrit el deguem al boxejador Baltasar Belenguer Hervás (València, 1911-1992), més conegut pel malnom esportiu de «Sangchili», que va desenvolupar la seua carrera esportiva entre finals dels anys vint i principis dels anys quaranta del segle XX. Belenguer va combatre a molts països i va dominar, durant gran part de la dècada de 1930, el campionat d’Espanya de boxa de la seua categoria.

Aquest èxit professional va contribuir a uns ingressos que, molt probablement, van permetre que el boxejador adquirira, en octubre del 1934, un xalet a l’actual Barri dels Caragols de Torrent. Aquesta casa, on va residir Belenguer fins a la seua mort, s’ubicava al costat de la Séquia de l’Antigor i del Barranc de l’Horteta, una zona residencial als afores del centre urbà de la població, que als anys trenta destacava pels seus valors ambientals i paisatge. Des del punt de vista arquitectònic, l’edificació principal del conjunt, que encara es conserva, és d’estil tardoelecticista i està coberta de teula corba a dos aigües i compta amb un pati davant i darrere. Aquesta construcció es caracteritza per la seua tanca davantera, amb un ampit encoixinat i serralleria de l’època. A més, a un costat, disposa d’un terrat amb una interessant tanca de rajola vista i serralleria i un mur, a l’interior del recinte, rematat amb decoracions geomètriques de rajola. Darrere d’aquest tenia penjat Sangchili el seu sac de boxa, des d’on tenia vistes directes al barranc. Edificació per a un gimnàs Enfront de la casa trobem un edifici de planta baixa, soterrani i coberta plana, que Belenguer va construir entre 1965 i 1966. A aquesta última edificació el boxejador va establir, després de retirar-se, un gimnàs per a entrenar a púgils als quals també representava. El vincle amb els veïns de la població va ser estret i, de fet, va arribar a ser preparador físic del Torrent CF. Després de la seua mort, els seus immobles van passar als seus hereus que van vendre les propietats a diversos particulars, els quals mantenen la seua titularitat actualment. Aquesta llegenda de la boxa va ser pioner, començant del no-res, fent-se a si mateix i obrint el camí a altres esportistes valencians que posteriorment han triomfat en l’àmbit internacional. Afortunadament, es manté viu el seu record a la comarca de l’Horta, en part, gràcies al fet que actualment es conserven encara les construccions que foren sa casa i el seu gimnàs a Torrent, que són testimoni de la petjada sentimental que ens va deixar el primer espanyol campió del món.