«Presento mis obras para mi familia, amigos y mi pueblo»

El alaquasero Fernando Garrido Redondo, escritor y autor de numerosas recopilaciones de cuentos y, a su vez, miembro del colectivo «Poetes d’Alaquàs», ha iniciado su etapa en el mundo de la poesia.

Por ello, el Castell de Alaquàs acogió esta semana la presentación del su última obra, «Días de Navidad». Así pues, el acto contó con la presencia también del alcalde de Alaquàs, Toni Saura i Vicente Vercher, director de la editorial La Amapola.

Saura felicitó al autor por el trabajo y destacó el carácter comprometido con la literatura de Garrido además de incidiren la importancia de la publicación de este trabajo por la temática diversa y la proximidad de las fechas navideñas con aspectos de gran repercusión como la amistad, la añoranza, la nostalgia o los sentimientos en Navidad.

Fernando Garrido describe la presentación en Alaquàs como «satisfactoria y simpática». «Acudió más gente de la que esperábamos, hay que tener fuerza de convocatoria. Incluso charlamos con algunos de los asistentes», cuenta.

Sin embargo, el alaquaser explica que la acogida del libro, publicado hace un mes, «todavía está por ver», aunque no le preocupa en exceso. «Soy un autor que no pretendo tener grandes tiradas. Mi relación con la literatura es una afición, no busco hacer publicidad. Por ello, mis presentaciones son para mi familia, amigos y mi pueblo. No tengo intenciones de hacer presentaciones en otros lugares», afirma el alaquasero.

De esta manera, «Días de Navidad» consta de una recopilación de poemas escritos por Garrido desde «hace más de 40 años», la mayor parte de ellos inéditos y poco conocidos, organizados en un total de seis capítulos.

Cada uno de los poemas es, en palabras de su autor, «una felicitación navideña a sus familiares y amistades transformadas en sonetos» que reflejan pensamientos, vivencias y sentimientos.

«Todos los años enviaba felicitaciones navideñas. Ahora ya han desaparecido pero durante muchos años las enviaba en forma de tarjetas, por ejemplo, el primer capítulo es una recopilación de poemas a mis once primas», cuenta Garrido.

A sus 80 años, Fernando Garrido ha publicado un total de 5 libros de cuentos y relatos cortos, algunos de los cuales se teatralizaron para rutas y sesiones nocturnas del Castell. Con el recopilatorio de poemas navideños ha dado inicio a su ciclo de poesía con el que publicar toda su obra. «Tengo ocho recopilatorios de diferentes temáticas ya pensados. El segundo de ellos ya se encuentra en preparación», comenta.

«Días de Navidad», una recopilación de poesía que afloró durante la pandemia

Transformar sus felicitaicones navideñas en poemas surgió a raíz de la pandemia de la Covid-19. Garrido explica que el tiempo «recluido en casa» le permitió poner en marcha su nuevo proyecto. Ahora, cuenta con 1.200 páginas de poesia que desea «esparcir en el tiempo». Su deseo es publicar cada cuatro o seis meses toda su obra en 8 tomos.