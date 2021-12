Silla fa una crida per un consum responsable i no sexista de joguets

La regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Silla ha llançat una campanya amb l’objectiu de conscienciar als xiquets i xiquetes de la importància d’un consum responsable i no sexista de joguets de cara al Nadal.

Amb la iniciativa «Recomanacions per a un consum responsable i no sexista de joguets» el consistori ha repartit entre tots els escolars del municipi una carta adreçada al Pare Noel per a que els xiquets i xiquetes la emplenen que, a més, recull un decàleg de consells amb l’objectiu de promoure uns valors de consum responsable, igualitari i no discriminatori.

Els xiquets i xiquetes de Silla podran depositar les seues cartes a les bústies especials que s’instal·laran als col·legis i també es podrà entregar en mà al Pare Noel el pròxim 24 de desembre a la plaça del Poble.