Els Concerts de Nadal arriben a Torrent i Burjassot

L’Auditori de Torrent es va convertir el passat cap de setmana en l’escenari dels tradicionals concerts de Nadal que les dues societats musicals de Torrent celebren per a desitjar unes bones festes a tots els torrentins i torrentines.

La Banda Simfònica del Cercle Catòlic va delectar en la vesprada del dissabte 18 de desembre amb un repertori de música clàssica per a Nadal. Van estar a més acompanyats per membres de l’Escola de Música i de la Banda Juvenil, els qui es van encarregar d’obrir l’espectacle i animar al públic assistent amb les seues interpretacions, que van servir d’avantsala a la magistral actuació de la Banda Simfònica.

Mentrestant, la vesprada del diumenge va ser el torn de la Banda Simfònica de la Unió Musical de Torrent, que va celebrar el XXIII Concert de Nadal a benefici de Càritas interparroquial de Torrent.

D’altra banda, en Burjassot el Cor Ciutat, després de dos anys marcats per la pandèmia de coronavirus, tornà a ocupar l’escenari davant el públic i, per a l’ocasió –en l’església del Sagrat Cor de Jesús al migdia de diumenge passat–, escollí el tradicional Concert de Nadal. Amb el lema «Christmas jazz», l’orfeó burjassoter oferí una actuació enriquida amb les intervencions del trio jazzista integrat per Pau Viguer al piano, José Luis Porras al baix i José Reíllo a la bateria davall la direcció del mestre Gonzalo Luque.

Entre altres peces interpretaren el ‘Ave Maria’ de Vladímir Vavílov, ‘Cada vegada que sent l’esperit’ amb arranjaments de Bob Chilcott i la tradicional cançó zulú ‘Siyahamba’ (‘Caminem en la llum de Déu’). El temple, molt concorregut, s’omplí d’aplaudiments.