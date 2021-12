Con un ambiente comercial navideño gracias a la campañas «Comerç amb premi» y «Massanassa nadalenca», el ayuntamiento ha preparado un programa cultural para todas las edades para disfrutar de la Navidad con responsabilidad.

Este es el mensaje que el Ayuntamiento de Massanassa quiere lanzar a la ciudadanía: «Tenemos muchas ganas de celebrar con normalidad la navidad, pero todos los vecinos y vecinas tenemos que ser responsables y garantizar nuestra salud», ha defendido el alcalde de la localidad, Paco Comes.

«Con las fiestas de Navidad a las puertas, hemos de volver a tener muy presente la responsabilidad por ganar la partida a la crisis sanitaria.Esto no se ha acabado, y aunque estamos en una situación mejor que el año pasado, no podemos bajar la guardia. Desde el ayuntamiento hemos preparado una programación cultural, familiar y de ocio con medidas para poder garantizar la seguridad sanitaria.Pero depende de todos y todas, de nuestras acciones individuales, poder revertir el aumento de los datos de contagio. Tenemos a la ciencia de nuestro lado y las vacunas.Como alcalde, os pido responsabilidad para poder pasar unas buenas fiestas de Navidad sin perder a nadie más por el camino», ha señalado Comes.

Por este motivo, «la programación navideña contará con los actos más tradicionales como la recepción a los Reyes Magos o el concierto del CIMM que cambia su ubicación al aire libre, además de actos culturales y de ocio familiar», ha explicado el alcalde.

La programación se inició con un cuentacuentos navideño en la biblioteca, junto a la celebración de la Gala del Deporte en el polideportivo y un concierto del Coro Infantil, además de la entrega de los premios de las tarjetas navideñas y, el espectáculo «El Rock and Roll és cosa de xiquets… i també de pares, Especial Nadal». Asimismo, la sala Gabriel Cualladó acoge una exposición de tarjetas navideñas.

El domingo, a las 12 se celebró el concierto de navidad del CIMM y l’Orfeó, y hoy se proyectará la película Ments brillants destinada a l’IES. El día de Navidad se iniciarán las proyecciones de películas en el Auditori Municipal, con pases los días 26 de diciembre, y 1 y 2 de enero.

El martes 4 de enero se celebrará la recepción de las cartas a los Reyes Magos con un espectáculo de PequeRadio y la actuación de A Quatre Quaranta. Los Magos participarán en la cabalgata del día 5 de enero y, además, el día 6 visitarán la Residencia de la Tercera Edad, clausurando el programa navideño.

Escola d’Hivern y numerosas actividades para jóvenes

El Ayuntamiento de Massanassa ha preparado un completo programa con actividades para los jóvenes de la localidad, además de l’Escola d’Hivern, el punto de encuentro lúdico y educativo de los escolares de la localidad desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria.

La novedad de este año es «que por motivos de seguridad sanitaria los grupos serán de 10 participantes que se repartirán entre diferentes ubicaciones», ha anunciado el alcalde, Paco Comes.

De esta manera, en la presente edición, los niños y niñas disfrutarán de juegos educativos y ocio navideño en el polideportivo como es habitual, pero también en los colegios Ausiàs March y Lluís Vives. L’Escola de Hivern se celebrará los días 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 3, 4, 5 y 7 de enero.

El horario será de 9 a 14 horas, contando con un servicio gratuito de Escola Matinera de 8 a 9 horas «para ayudar a la conciliación familiar», según ha remarcado el alcalde.

Por otra parte, los jóvenes de entre 12 y 17 años disfrutarán del programa Nadal Jove del 27 al 30 de diciembre con actividades divertidas como una gimcana navideña, un «scape room», un rocódromo para escalar o patinaje sobre hielo, todo ello con el mejor humor para que las vacaciones navideñas sean además un aliciente de actividades en la localidad. El plazo de inscripción finaliza hoy miércoles 22 de diciembre, en el Centro de Información Juvenil.