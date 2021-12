Albalat contrató a la empresa del suegro del alcalde para la limpieza del colegio

El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells contrató durante cuatro meses a la empresa familiar de la mujer del alcalde Nicolau Claramunt, para limpieza extra del colegio El Castell durante el pasado curso a causa de la pandemia.

En septiembre de 2020, miles de niños y niñas de la comarca de l’Horta iniciaban el curso escolar tras los meses de confinamiento. Por eso, la conselleria de Educación y Sanitat elaboraron un protocolo para el desarrollo del nuevo curso, que incluía un incremento de la limpieza y desinfección de los centros educativos, con el fin de prevenir y evitar cualquier tipo de contagio.

El equipo de gobierno que forman Compromís y PSPV apostó entonces por externalizar el servicio extra de desinfección. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la mercantil escogida pasó, entre septiembre y diciembre de 2020, cuatro facturas al consistorio por valor de 18.158 euros, iva incluido.

Hasta ahí, todo normal si no fuera porque la encargada de los trabajos es la empresa familiar de la mujer del alcalde Nicolau Claramunt. Se trata de la mercantil Terra Santa SL, con sede en València, concretamente en la calle Cañonero, 5, en el barrio de Marxalenes. Según el Registro Mercantil, el administrador único de la sociedad es, desde 1997, es el suegro del dirigente de Compromís.

Preguntado al respecto, Claramunt, tranquilo en sus explicaciones, fue tajante: «hay dos empresas del sector vinculadas a Albalat (por ser sus propietarios del municipio) y nuestra intención es fomentar la economía próxima. Ese es el motivo, básicamente». El alcalde de Compromís relata que la conselleria «nos dijo que había que hacer una doble limpieza del colegio por la pandemia. Para un ayuntamiento pequeño como el nuestro, contratar a personal propio es muy complicado, así que se optó por una empresa privada para cubrir la limpieza del mediodía, ya que en tres o cuatro días no podíamos organizar todo el dispositivo», asegura.

Y ahí entraron en escena tanto Limpiezas Terra Santa como Limpiezas Reig. «Ambas facturaron solo de septiembre a diciembre, porque durante ese tiempo se realizaron los trámites administrativos para contratar a personal propio y realizar ese trabajos con el comienza de año», explica Claramunt. De hecho, afirma que en lo que va de 2021 no ha hecho falta contratar los servicios de las dos empresas para servicios de limpieza, al disponer de personal municipal propio o con subvenciones del programa Labora.

«No veo problema en ello»

«No me escondo y no veo problema en ello. De hecho, ambas empresas han facturado al ayuntamiento en otros momentos puntuales de necesidad. Además, si hubiera una tercera empresa, también se contrataría. Ahora en Navidad, dónde compramos las cajas de Navidad, pues en el comercio local, que hay una empresa que las hace. Tenemos amistad con la gente del pueblo y vamos a comprarles, o es que porque sean amigos ya no se pueden contratar. Si compramos la carne para las paellas de las fiestas de una carnicería, para otro acto, la compramos en la otra. Intentamos repartirlo», defiende Claramunt.