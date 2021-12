Tres policías denuncian ante el Ayuntamiento de Aldaia el "trato discriminatorio" del intendente

Tres agentes de la Policía Local de Aldaia han presentado tres escritos por registro de entrada en el ayuntamiento exponiendo el «trato discriminatorio» que reciben por parte del jefe de policía por su condición de mujer, tras el relato de varios sucesos acontecidos mientras que ejercen sus funciones diarias. Un relato que según el intendente, que niega cualquier tipo de actuación discriminatoria, está lleno de «falsedades», y que está dispuesto a llevar a los juzgados por «injurias y calumnias». Los escritos fueron incluso objeto de debate en el pleno de diciembre, durante el turno de ruegos y preguntas.

Dos de las agentes que han presentado sus quejas son interinas y han participado en una oposición de consolidación de vacantes. Una de ellas asegura que tras suspender el examen presentó un recurso para que se repitiera el examen, que fue aprobado, y que el 11 de noviembre «desconociendo si la interposición del recurso fue el motivo» se sucedieron dos hechos que supusieron un trato «que rozó la humillación hacia mi persona y como profesional». Hace referencia, por ejemplo en su escrito, a que el jefe le recriminó que hablase con una compañera durante un servicio.

El caso de la otra interina es más delicado pues se trata de la víctima de abusos por el que fue condenado el anterior jefe de policía. Esta agente solicita directamente en su escrito que el jefe de policía «sea sustituido como presidente del proceso selectivo del que formo parte y se pueda realizar un procedimiento con igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes anulando los favoritismos».

Según relata ella, el actual jefe de policía «guarda una presunta relación de amistad» con el condenado exjefe, a la vez que afirma que «tengo conocimiento que el actual jefe ha vertido en conversaciones con otros miembros del procedimiento selectivo frases como «a eixa la vull molt lluny d’ací, lo que li ha fet al pobre (exjefe y condenado). Ella té tres ordres de allunyament, ahi falla algo...i no la vol ni sa mare».

También afirma que su ex pareja tiene conocimiento a través de mensajes del exjefe condenado de cómo va el proceso selectivo en el que la agente está participando, dejando constancia de la filtración de informaciones del proceso. «No me siento en igualdad de condiciones con el resto de mis compañeros de trabajo y así como siento inquietud, pesadillas, malestar ya que además noto desprecio, cuando me ve agacha la mirada», describe.

Turno de segunda actividad

El otro registro de entrada proviene de una oficial de 38 años de servicio que asegura ha tenido un trato discriminatorio con respecto a sus compañeros al pedir los turnos de segunda actividad. Ella afirma que mientras el resto de sus compañeros hacen un 5x2 de tardes como establece el decreto de alcaldía del 16 de diciembre al igual que s e establecen sus funciones sociales en torno a violencia de género, vivienda o educación, ella por orden del intendente sigue haciendo turno de tardes y mañanas 7x7 sin las funciones acreditadas por el decreto.

El intendente, en cambio, afirma que «con las actividades que ella plantea es imposible trabajar en turno de tardes porque no trabajan los servicios sociales. Se le ofreció hacer 11 matinales al año y el resto de tardes y lo rechazó».

«Desmontaré sus escritos»

El jefe de Policía, por su parte, afirma que va a recabar las pruebas necesarias «para enervar lo afirmado por las tres funcionarias en sus escritos, los cuales responden de forma vehemente y falsa a la imposibilidad de conseguir sus objetivos» que no son otros que conseguir plaza en el caso de las interinas, y «que se le asigne en segunda actividad un sistema y funciones de trabajo ad hoc, fuera de la realidad y necesidades de la Policía Local de Aldaia», en el caso de la oficial. «Las tres han presentado los escritos con falsedades, medias verdades e insinuaciones para atacar mi honor, la fama y el prestigio profesional. Contestaré uno por uno a todos sus escritos demostrando las falsedades que contienen», señala.

La oposición pide una comisión

Los tres grupos de la oposición del Ayuntamiento de Aldaia -PP, Cs y Compromís- van a pedir una comisión extraordinaria para tratar los hechos que han denunciado las tres agentes de policía. Una figura que pueden emplear al reunir el 30% de los concejales de la corporación. En el último pleno, todos los grupos recriminaron al alcalde falta de información sobre el asunto y pide al gobierno que esclarezca los hechos y depure responsabilidades, siempre asumiendo la presunción de inocencia del intendente pero también poniéndose del lado de las víctima.