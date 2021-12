Benetússer reparteix cartes als Reis Mags amb pictogrames

L’Ajuntament de Benetússer, a través de la seua àrea d’Educació, repartirà durant aquestes festes nadalanques cartes per als Reis Mags formades per pictogrames i destinades a l’alumnat del primer i segon cicle d’Educació Infantil amb l’objectiu de «construir un municipi més inclusiu que de resposta a les necessitats de tota la ciutadania».

Aquesta eina és fonamental a les aules per a ensenyar als xiquets i xiquetes amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) o altres necessitats educatives especials ja que són materials que contenen símbols gràfics o imatges que representen objectes, accions o idees que faciliten la comunicació abstracta no basada en el llenguatge. D’aquesta manera, els menors podran aprendre a familiaritzar-se amb aquesta mena de comunicació augmentativa i alternativa cada vegada més present en la vida quotidiana i en la societat.

La carta, que també està disponible per a la seua descàrrega en la web municipal, podrà ser entregada en la bústia real que cada any és col·locat a la porta del Xalet de la Xapa per a acollir els somnis i il·lusions de tots els xiquets i xiquetes del municipi.

«Com ja vam fer en el Ple Infantil de l’any passat, des de l’ajuntament volem integrar gradualment totes aquelles eines que promoguen la comunicació universal perquè la nostra meta de ser un poble inclusiu i igualitari siga una realitat», destaca la regidora d’Educació i Igualtat, Ana Martín Valero.

D’altra banda, pròximament, està prevista la senyalització amb pictogrames d’edificis municipals, així com de passos de vianants, mitjançant els recursos gràfics que conformen ARASAAC, marca registrada del Govern d’Aragó que compta amb una Llicència de Creative Commons BY-NC-SA per a facilitar la comunicació i l’accessibilitat cognitiva a totes aquelles persones que presenten greus dificultats en aquestes àrees, dificultant, en conseqüència, la seua inclusió en qualsevol àmbit de la vida quotidiana.