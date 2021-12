L’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado de Picassent ha organitzat, un any més, el concurs de Targetes de Nadal, el certamen més longeu a Espanya, on han participat més de 45.500 xiquets i xiquetes. Enguany, la postal guanyadora ha sigut la realitzada per Abril Punzano Martínez, estudiant de segon cicle de La Nostra Escola Comarcal.

El passat dijous 23 de desembre, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Picassent, Jaume Sobrevela, juntament amb el president d’esta Associació, Vicent Albert, van fer entrega dels diversos premis atorgats pel jurat. D’aquesta manera, el certamen premia des de fa 30 anys la imaginació i l’art plasmat pels escolars de Picassent en targetes nadalenques. Així doncs, en la categoria del primer cicle Elsa González Tronchoni del CEIP Mare de Déu de Vallivana ha obtingut el primer premi, Erika Martín Ortiz del CEIP Sant Ignasi de Loiola el segon, i Marta Gutiérrez Victoria de Les Carolines, el tercer. D’altra banda, entre l’alumnat del segon cicle de primaria es troba la guanyadora del certamen, Abril Punzano. A més, en aquesta categoria, Yeros Paul Zigan Villanueva del CEIP Príncep d’Espanya ha obtingut la segona posició i Guisella Sánchez Bilbao del CEIP Sant Ignasi de Loiola la tercera. En quant al tercer cicle, Natalia Mir Moraleda del col·legi Sant Cristòfor Màrtir ha obtingut el primer premi, Jimena Zurita Salcedo de La Nostra Escola Comarcal ha obtingut el segon i Roma Mateu Soriano de Les Carolines el tercer guardó. A més, el Premi Especial ha sigut atorgat a Abraham Botella del CAE Marqués de Dos Aguas.