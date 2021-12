CromàPica segueix creixent. Este festival d’art urbà que des de fa uns anys, ha convertit alguns racons de Picassent en un vertader museu a l’aire lliure, continua amb l’objectiu amb el qual va nàixer: apropar la gent a l’art com una experiència inspiradora, creativa i quotidiana. Un art de carrer, efímer i colpidor per al vianant on els murs aporten nous estímuls sorprenents que converteixen el municipi en un passeig innovador i una experiència artística per al veïnat.

I este mes de desembre, Cromàpica ha tornat a pintar de color i llum Picassent de la mà de dos artistes de renom, Raul Siete, amb un mural innovador al carrer Clara Campoamor i Zësar Bahamonte, qui mostra la seua autenticitat al Poliesportiu municipal. «Cromàpica és expressió, és llibertat, és art en totes les seues formes d’entendre’l. I a poc a poc Picassent va convertint-se en una finestra des d’on vore el món amb altres ulls», ha manifestat al respecte el regidor de Cultura del Ajuntament de Picassent, Jaume Sobrevela.