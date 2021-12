Meliana millora el Centre Rausell amb 83.904 euros

L’Ajuntament de Meliana ha executat obres de millora de l’espai escènic del Centre Cultural Rausell per un total de 83.904 euros, dels quals 51.099 han sigut subvencionats per la Conselleria de Cultura.

Com explica el regidor de Cultura, Josep Mateu, «des del Servei de Cultura feia un temps que havíem valorat la necessitat de millorar aquest espai escènic que acull una part important de la programació d’arts escèniques de l’Institut Municipal de Cultura i d’altres àrees de l’Ajuntament. Un espai que no s’havia tocat des de la seua construcció als anys 90 del segle passat».

L’actuació més important s’ha centrat al pati de butaques on s’ha canviat el terra i s’ha col·locat el linòleum adequat per a aquest tipus d’espai. A més, s’hi han ubicat 284 butaques noves, de base retràctil, que guanyen en comoditat i ajuden a aprofitar millor l’espai. Aquesta ha sigut la partida més important, que ha suposat una despesa de 57.387 euros

Com destaca Mateu, «també s’han canviat les portes d’accés a la sala per a adaptar-les a la normativa de seguretat i d’accesssibilitat i, a la planta superior, s’ha adequat l’espai per a ubicar millor la cabina de control tècnic».

Es tracta d’actuacions que, juntament a altres menors que s’hi han realitzat, donen una imatge renovada de les instal·lacions de l’edifici, que acullen també la col·lecció museogràfica d’art contemporani de Meliana.