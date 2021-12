Volver de las vacaciones navideñas y encontrarte la cocina inundada por las filtraciones del vecino del piso superior. Le está ocurriendo a Rocío, una residente en una vivienda situada en la calle Virgen de los Desamparados de Mislata.

Según relata a este diario, este jueves regresó a su domicilio, en el que lleva viviendo toda la vida, tras pasar una semana de vacaciones con la familia en su pueblo. Al entrar en la casa se percató de que la cocina tenía un gran charco de agua y el techo presentaba una gran humedad. La gotera procede del piso superior.

“El problema es que el propietario es un hombre que vive en París y solo viene a Mislata para las fiestas patronales de verano”, cuenta la chica de 30 años. Ha tratado de localizarlo en su teléfono móvil pero salta el buzón.

Desde esta mañana, Rocío vive en una montaña rusa. De lado a lado y sin soluciones a la vista. “He ido a la Policía Local, que me dice que no pueden hacer nada. Que fuera al ayuntamiento”, explica. En el consistorio “solo han podido darme los apellidos de mi vecino, que yo ya sabía”, añade.

La siguiente parada ha sido llamar a su compañía de seguros. “El périto me dice que no puede hacer nada porque no es problema mío, sino de mi vecino”, narra Rocío. La chica se ha desplazado hasta la comisaría de la Policía Nacional, que “solo acepta denuncias penales, no civiles. Cuando he ido al juzgado a presentar la denuncia ya estaba cerrado”, afirma la joven.

Su último recursos hoy ha sido llamar al 112, pero de momento nadie ha llamado a su puerta. “Ya se ha caído todo el techo y el agua pasa sobre los downligt de la cocina y los cables de la luz. Esto es surrealista”, lamenta.