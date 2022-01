La Casa Jove La Torta de Picassent va acollir la 5a edicióde la Gala Jove, una reunió lúdica i participativa a on diferents agrupacions juvenils del municipi es donen cita per fer balanç de l’any, compartir experiències i moments destacats dels darrers mesos, i ser reconeguts per part de l’Ajuntament per la seua dedicació i perseverança per fer de Picassent un poble més actiu.

Els set col·lectius locals reconeguts enguany han sigut el Grup Pikazombie, els i les joves del programa Jove Oportunitat, el Consell de l’Adolescència, el grup de Corresponsals, els i les membres del grup d’anglés, l’alumnat de Diversitat Funcional Municipal i l’Associació Escolta l’Om. A l’acte hi participaren, a més dels col·lectius, altres adolescents que hi col·laboren amb La Torta i l’equip professional de tècnics municipals d’infància, joventut i adolescència.