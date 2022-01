El Piló acull la presentació del llibre «L’Himne Valencià»

L’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot acollí la presentació del llibre «L’Himne Valencià. Un himne per a un poble», del professor i investigador Juli Moreno i Moreno. En la vetlada s’abordà la història de l’emblemàtica partitura del mestre Serrano amb lletra de Maximilià Thous. Moreno referí detalls de la composició com a himne de l’Exposició Regional Valenciana de 1909, la proclamació com a Himne Regional en 1925 i la seua declaració en 1984 –per part de la Generalitat– com a himne oficial de la Comunitat Valenciana.

La nova publicació també recull les crítiques que el primer vers de l’himne, «Per a ofrenar noves glòries a Espanya», ja generà en un sector de la societat al poc de temps d’estrenar-se per no ser «prou reivindicatiu».