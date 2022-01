La celebración de las Cabalgatas de Reyes este año ha supuesto un debate interno en los ayuntamientos por el aumento de los contagios por covid-19, de un lado, y la ausencia de grandes restricciones dictadas por las administraciones superiores, de otro. Finalmente, la decisión generalizada ha sido organizar los desfiles pero con medidas para evitar las aglomeraciones como ampliaciones y cambios de recorrido, supresión de las recepciones finales, así como retransmisiones en directo para las familias que no puedan asistir. También hay municipios que han sustituido la cabalgata por actos estáticos como Torrent y algunos (los menos) la han suprimido.

La presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, indica que no se ha abordado de forma global el asunto por «la disparidad de datos de contagios en los diferentes municipios». No obstante, la mandataria explica que la tónica general ha sido que los consistorios mantienen la actividad «ya que el año pasado, en la mayor parte de casos, la infancia no pudo disfrutar de la cabalgata», aunque se intentará que no se produzcan masificaciones.

En Torrent, los Magos no recorrerán la ciudad en la tradicional cabalgata, ya que ha sido sustituida por una visita real en las instalaciones de l’Àgora de Parc Central desde las 12 hasta las 20 horas. Para acceder, el consistorio habilitará dos trenes de Navidad que harán la ruta de ida y vuelta entre la plaza Moralets y l’Àgora.

Por su parte, Alaquàs mantiene el desfile pero amplía el recorrido, que culminará en el Castell, donde niñas y niños asistirán por turnos a la recepción y recogida de un regalo. En Benetússer, tras la visita al Centre Cultural El Molí, los Magos realizarán un recorrido ampliado por las calles en el que no se lanzarán juguetes ni golosinas. También se amplía el itinerario en Albal por la misma razón, mientras que en Catarroja se ha modificado de forma sustancial para «evitar los rincones donde se puede acumular gente». En Manises, se ha trasladado el paso de las carrozas y la comitiva a las calles de mayor anchura. Un castillo de fuegos artificiales sustituirá la recepción final. En Alcàsser, donde la programación de Navidad estaba suspendida, se opta por un recorrido amplio en una avenida espaciosa como es la de Artal de Foces y se suprimen la recepción real y el reparto de caramelos.

En Aldaia se desarrollará la cabalgata sin cambiar el recorrido aunque el consistorio ha establecido un grupo de controladores (Policía Local y seguridad privada) para evitar la masificación. También se retransmititirá por redes sociales para quien prefiera verla desde su domicilio. En Quart de Poblet, el ayuntamiento ha trasladado el recorrido a vías más amplias que permitan mantener la distancia social.

En Foios, la actividad comienza a las 16,15 horas con la difusión del mensaje de los Reyes, a través del bando móvil y de las redes sociales. A continuación, Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus pajes reales recorrerán en coches descapotables las calles y, a partir de las 17,30 horas, comenzará la visita y el reparto de regalos por los domicilios de la población que previamente lo haya solicitado.

En Paterna, el consistorio promociona una «Cabalgata segura» con cambio de recorrido (pasará por las grandes avenidas 1º Mayo y Vicente Mortes para evitar zonas estrechas), sillas a lo largo del itinetario y reparto de mascarillas infantiles. «No se lanzará nada. Habrá tres puntos de reparto de caramelos y juguetes», indican en el consistorio.

En Burjassot, el consistorio ha organizado un espectáculo en la Granja aunque luego una pequeña comitiva pasará por las calles de familias confinadas que lo hayan solicitado. En Massamagrell, el consistorio ha vallado el recorrido y la comitiva no tirará caramelos. A posteriori, tres descapotables recorrerán el pueblo portando a los Magos de Oriente para que los niños y niñas confinados puedan verlos.

Massanassa y Godella suspenden el desfile

Los datos también han provocado suspensiones de la actividad como es el caso de Massanassa, un municipio en el que el ayuntamiento hace dos semanas canceló toda la programación navideña, incluida la cabalgata. Massanassa pertenece al grupo de cinco poblaciones conurbadas (el resto son Alfafar, Benetússer, Catarroja y Llocnou de la Corona) que constituye, por la interacción y otros factores, el núcleo donde primero se disparan los casos en l’Horta Sud, por lo que Massanassa optó por la seguridad sanitaria por encima de los aspectos lúdicos en estas fiestas.

En Sedaví, si bien la actividad de cabalgata no ha desaparecido por completo, tendrá una presencia casi simbólica ya que el consistorio ha dispuesto un recorrido corto en el que los tres Reyes irán en un único vehículo (un coche descapotable) sin ningún tipo de comitiva. Como complemento, el ayuntamiento retransmitirá la recepción oficial por las redes sociales, a través de una grabación que se realizará en diferido.

Y en Godella, como informó ayer este diario, el ayuntamiento canceló el lunes la celebración de la tradicional cabalgata de los Reyes Magos tras el incremento de la incidencia acumulada en las últimas jornadas. «En un acto de responsabilidad se ha estimado oportuna la cancelación de la cabalgata que recorre las calles de Godella», expresó el consistorio, mientras la edila de Fiestas, Lupe Rodríguez, reconocía que ha sido «una difícil decisión» por « la ilusión con la que se espera la jornada» por parte de la infancia.

Ambos municipios alegan la incidencia acumulada de los últimos días

Laura Sena. Sedaví

La festividad de Reyes también altera el calendario comercial en algunos municipios, en lo que se refiere al mercado semanal ambulante. En Alaquàs, el ayuntamiento ha informado de que debido a la festividad, el mercadillo que se instala cada jueves en las calles Santa Anna y Lanjarón pasará a montarse el hoy 5 de enero por lo que se mantiene la prohibición de estacionamiento en las calles afectadas. También Silla ha trasladado a la jornada de hoy su mercado ambulante en sustitución del jueves de Reyes, que es festivo.

Alaquàs y Silla cambian de día los mercadillos