Con mucho menos público que en otras ocasiones, itinerarios nuevos para evitar masificaciones y comitivas más cortas. Así han transcurrido las atípicas cabalgatas de Reyes en el segundo año de la pandemia de la covid-19 en los municipios de l’Horta donde se han celebrado.

En general, los ayuntamientos han coincidido en señalar una bajada del público, no solo por estar más distribuido al haberse ampliado los recorridos en muchos pueblos, sino porque una parte de la población se contuvo y prefirió quedarse en casa. También los cambios de itinerarios despistaron a aquellas familias que no estaban informadas. Las retransmisiones por las redes sociales que posibilitan las nuevas tecnologías y de las que los ayuntamientos hicieron uso también han posibilitado que no hubiera masificación en la calle.