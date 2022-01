Èxits nacionals i locals pujen als grans escenaris de l’Horta en 2022

Els grans teatres de l’Horta ja estan preparats per a pujar el teló amb interessants propostes de cara a aquest nou any que acaba de començar. Grans produccions es combinen amb algunes més íntimes que formen una programació adequada per a tota mena de públics i conviden a gaudir de la cultura a la comarca, que continua demostrant que és segura en temps de la covid-19.

Els escenaris acolliran a grans dames de l’escena espanyola. És el cas d’Ana Belén, que portarà al Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna el seu «Eva contra Eva» de Pau Miró el divendres 11 de febrer. Abans, el 28 de gener, el mediàtic Carlos Sobera al costat de Neus Asensi, Elisa Matilla i Ángel Pardo porten una divertidíssima comèdia de Jordi Sánchez i Pep Antón Gómez, «Assassins Tots». Els més xicotets podran gaudir de l’espectacle circense «Tempus Magicus» de Julio Martí Zahonero diumenge, 23 de gener, o de «Frida: la xiqueta que volia pintar», de José Blasco, diumenge 6 de febrer a les 18 hores. Patricia Pardo torna al TAMA d’Aldaia amb el seu espectacle «Madonna» el divendres 25 de març, encapçalant una programació que torna a apostar per la interacció entre públic i intèrprets, compartint escenari en el Cicle Intimíssim, que es realitzarà durant cinc divendres consecutius a a partir del 21 de gener. També destaquen entre la programació el primer trimestre de 2022 la premiada «La mort i la donzella», d’Una altra dansa; «Cucut», de Bambolina Teatre, o «L’abraçada dels cucs» de Paula Llorens. L’Auditori de Torrent o el TAC de Catarroja comparteixen part de la programació gestionada pel Teatre Olympia, com la comèdia musical que rememora els èxits de Luis Aguilé «És una llanda el treballar», amb Gisela com a gran reclam. Arriba a Torrent el 29 de gener mentre que en Catarroja es representa el 26 de febrer. El TAC comptarà amb una de les millors actrius del panorama nacional com és Cayetana Guillen Cuervo que el 29 de gener presenta «Portes Obertes». Una gran producció nacional que el TAC combina amb altres autòctones com «La teua mà en la meua» de L’Om Imprebís, protagonitzada pels dos últims guanyadors dels Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat a la Millor Interpretació, José Manuel Casany i Rebeca Valls, amb la música de Víctor Lucas, el 12 de febrer. En l’Auditori de Torrent, l’humor està garantit amb els dos monologuistes J.J. Vaquer i Álex Clavero aquest 16 de gener i amb el gran Raúl Antón el 12 de febrer. Sense oblidar l’òpera, la gran aposta de Torrent amb el «Nabucco» de Verdi el 26 de març.