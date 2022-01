Toni Carrión porta els «contes de l’aigua» a Burjassot

Associació Bassot. L’Associació Cultural Bassot de Burjassot acollí diumenge passat per la vesprada, en el seu local, la presentació del llibre «Cuentos del agua», de l’activista Toni Carrión, conegut per la seua estreta vinculació al col·lectiu Cadires contra la Fam de València. El mateix autor, que prèviament oferí un recital acompanyat de guitarra clàssica, s’encarregà de donar a conéixer els detalls d’una publicació –dedicada a les seues filles– que reunix set relats sobre «la vida, pura màgia». Com explicà Toni Carrión, «Cuentos del agua» constituïx «un somni fet realitat».