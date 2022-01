La cabalgata de Reyes más atípica

Con mucho menos público que en otras ocasiones, itinerarios nuevos para evitar masificaciones y comitivas más cortas. Así transcurrieron ayer las atípicas cabalgatas de Reyes en el segundo año de la pandemia de la covid-19 en los municipios de l’Horta donde se celebraron.

En general, los ayuntamientos coincidieron en señalar una bajada del público, no solo por estar más distribuido al haberse ampliado los recorridos en muchos pueblos, sino porque una parte de la población se contuvo y prefirió quedarse en casa. También los cambios de itinerarios despistaron a aquellas familias que no estaban informadas. Las retransmisiones por las redes sociales que posibilitan las nuevas tecnologías y de las que los ayuntamientos hicieron uso también contribuyeron a que no hubiera masificación en la calle.

En la capital de l’Horta Sud, Torrent, no hubo desfile de Reyes sino que los Magos de Oriente recibieron la visita de un goteo de niños y niñas de toda la ciudad en el espacio que el consistorio les había habilitado en el Parc Central durante todo el día. Esta fue la opción municipal. Por la mañana, las visitas fueron más escalonadas y, por la tarde, aumentaron, sin que el recinto permitiera masificaciones.

En Paterna también se registró menos asistencia, no hubo tumultos e incluso algunas familias dejaban un espacio en las sillas que habilitó el ayuntamiento. La originalidad de las carrozas provocó el aplauso del público.

En Aldaia, donde el itinerario no se modificó pero sí que hubo más control para evitar aglomeraciones, el colorido desfile, con personajes incandescentes, sorprendió a muchas familias.

En Albal, las carrozas de los Magos marcharon ante poco público en gran parte del recorrido, a excepción de la avenida principal. Y similar situación se dio en Picassent donde no se registraron tumultos, que era el principal objetivo del ayuntamiento, además de ofrecer a los niños y niñas un espectáculo atractivo.

En Foios, los Reyes Magos de Oriente asistieron a la recepción oficial y posteriormente visitaron los domicilios de los niños y niñas cuyas familias lo habían solicitado en el tiempo establecido por el consistorio.