Gimcana de llibres a la biblioteca de Benetússer per Nadal

L’Ajuntament de Benetússer ha conclòs el seu programa «Nadal a la biblio» amb un gran èxit de participació dels xiquets i xiquetes inscrits en les activitats matinals. La iniciativa, posada en marxa a través de l’àrea d’Educació, tenia com a objectiu fomentar l’ús de l’espai de lectura entre les noves generacions a través de divertits jocs i manualitats.

D’aquesta manera, durant la primera setmana nadalenca, la biblioteca va ser escenari de diversos tallers adaptats a les edats englobades des dels 4 als 12 anys. «Volem que la nostra biblioteca municipal siga un espai de coneixement i diversió per a tots els públics així que hem aprofitat les vacances nadalenques perquè els nostres xiquets i xiquetes es familiaritzen amb les instal·lacions i coneguen tots els recursos al seu abast», assenyala la regidora d’Educació, Ana Martín Valero.

D’aquesta manera, els menors de 4 a 7 anys, van realitzar un gimcana de llibres en la qual mitjançant jocs i proves es donaven a conéixer les diferents eines de la biblioteca, al mateix temps que descobrien una història fabulosa entre les seues prestatgeries. Després de la creació d’un club de lectura, els més xicotets es van centrar en el disseny de marionetes temàtiques amb calcetins, així com en l’elaboració d’un arbre nadalenc en 3D.

Per part seua, el grup de xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys van realitzar la seua pròpia gimcana basada en la vinculació de paraules i històries a través dels llibres per a donar amb un missatge molt especial i també van dur a terme un taller de marcapáginas personalitzats, així com el disseny de fanalets nadalencs decoratius per a les festes.