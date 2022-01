Ala nostra societat comptem amb molts xiquets i xiquetes als quals se’ls desperta una vocació primerenca i aconsegueixen ser autèntics prodigis. Aquest va ser el cas del beat Carlos Navarro Miquel (Torrent, 1911 – Montserrat, 1936), nascut a una família de gran fe catòlica de Torrent a principis del segle XX. Aquest fet, com va arreplegar el Pare José Calassanç Bau (1963), va contribuir a despertar en Carlos un important fervor religiós que el va fer famós al Torrent de l’època, convertint-se en un infant exemplar.

De xiquet va prendre una estança de sa casa com a capella, on tenia un altar i un púlpit des d’on predicava a altres xiquets i familiars. També feia processons pels carrers amb andes i imatges de sants, demostrant una prematura vocació sacerdotal. De fet, va demanar a sa mare que li comprara tots els utensilis necessaris per a la celebració de la missa: calze, missal, alba, casulla, estola, maniple, vinatgeres, entre altres, que per la serietat amb la qual exercia la seua prematura vocació li va concedir, la seua progenitora, després de consultar a un sacerdot.

Amb el temps, es va convertir en confrare de Sant Lluís Gonzaga i de la Pia Unió de Sant Antoni de Pàdua i ajudava diàriament en la missa al Convent de Terciàries Franciscanes de Torrent, per la qual cosa va aconseguir guanyar-se la simpatia de la gent. A més demostrava, amb el seu comportament modèlic, importants valors cristians d’ajuda als seus semblants.

D’aquesta manera va passar a preparar-se a diversos seminaris de València i finalment, el gener de 1928 amb setze anys, va ingressar a l’Ordre de l’Escola Pia de Sant Josep de Calassanç. A aquesta va superar de manera brillant els estudis de Teologia, a diferents centres escolapis de Navarra i La Rioja. Per aquest fet va ser ordenat sacerdot a Albacete, l’agost de 1935, on havia sigut destinat uns mesos abans al col·legi que l’ordre té allí, com a mestre de primera ensenyança. D’aquesta manera, eixe mateix mes va celebrar la seua primera missa a la Parròquia de l’Assumpció de Ntra. Sra. de Torrent, amb vint-i-quatre anys. A continuació, va tornar a Albacete per a seguir exercint la docència i el sacerdoci a diversos temples de la ciutat.

Malauradament va faltar el setembre del 1936, amb vint-i-cinc anys, durant la Guerra Civil a la repressió popular a la rereguarda republicana, com va arreplegar també Vicent Gabarda Cebellán (1996). En conseqüència i pel seu perfil, va ser declarat beat de l’Església catòlica pel Papa Joan Pau II al Vaticà l’octubre de 1995. De fet, a Torrent existeix un retaule ceràmic amb la seua imatge al carrer de l’Ermita i les seues restes i la seua imatge es troben a la Parròquia de l’Assumpció de Ntra. Sra. de la ciutat. Molt probablement per la seua curta, però brillant trajectòria com a religiós, el beat Carlos Navarro Miquel haguera arribat a exercir un valuós paper dins de l’ordre calassància que, lamentablement, la seua prematura mort va truncar.