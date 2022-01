Un cuarto de siglo de buen rock en Puçol

Músicos ha habido siempre en Puçol, rockeros también, pero no fue hasta 1997 cuando decidieron unirse para ampliar horizontes y, de paso, conseguir algunas viejas reivindicaciones, como locales en los que poder ensayar sin molestar al vecindario o que cuenten con su música para la programación cultural de la población.

Así nació la Asociación de Músicos de Rock de Puçol ( l’Ampli ), un colectivo formado por la mayor parte de los músicos de la población que, cuando empezaron eran jóvenes y hoy los «padres fundadores» (como son conocidos por los nuevos rockeros) aún continúan en activo, aunque son otros más jóvenes quienes lideran las actividades de la asociación.

En 2022 cumplen 25 años y para celebrarlo están organizando distintos eventos, entre los que está un documental sobre su historia, conciertos especiales, la presencia en directo en las galas del festival de cortos XS Puçol y una colección de videoclips que ya han comenzado a difundirse semanalmente a través del YouTube y Facebook.

Su objetivo siempre ha sido el mismo: que la música, y sobre todo el rock, llegue a la ciudadanía y mucho más allá. A finales del pasado milenio, siempre en colaboración con el Ayuntamiento de Puçol, su gran éxito fue sacar adelante el Pu’Rock, un encuentro de grandes grupos que se celebró en el campo de fútbol. Con el tiempo, los escenarios han cambiado y es normal verlos actuar en la plaza de la Comunitat Valenciana (en las fiestas de septiembre), en la playa (en verano), en el parking de la Renfe (en octubre) y sobre todo en el Espai Jove (su escenario favorito, que en más de una ocasión se ha quedado pequeño).

Pero su voluntad de llegar a todos no tiene precio. De ahí que incluso hayan actuado en centros educativos, como el concierto y la charla de Mox en 2016, en el Luis Vives. Todo vale con tal de sembrar en busca de nuevos músicos.

En el recuerdo quedan las noches de rock, los conciertos suspendidos por la lluvia, el traslado a escenarios cubiertos como el Espai Jove, a presentación de los discos, algún reconocimiento a nivel de concursos o festivales (FIB, premio Ovidi) o la agrupación puntual para un concierto.

También nombres con denominación de origen: Mox, Silent Poison, Jammaleonics, Cromañones, Acid Cookies, TDH, Anna & The Punkrockets, Sentenciados, No Kreo… yotros tantos. El tiempo pasa y, antes de la pandemia, alguno de los «padres fundadores» ya ha tocado con sus hijos entre el público «y lo de subir al escenario de la mano de sus nietos no tardaremos en verlo», explican en la asociación.

Ahora, la programación es más estable y amplia. La directiva actual entró en el cargo en 2014 y una de sus funciones es organizar los horarios de las seis salas de ensayo y distribuir el calendario de evento.«Las fechas clave son cuatro conciertos al año, uno cada trimestre. El primero evolucionó a un concierto de Fallas, en verano en la playa, en otoño las fiestas del pueblo y en invierno el día de l’Ampli», indican.

A principios de diciembre de 2021 se organizaron dos sesiones de grabación de videoclips en el Espai Jove. El resultado son 20 audiovisuales que ya han comenzado a exhibirse en distintas redes con el título «Calentando motores para el 25 aniversario de l’Ampli».