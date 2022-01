Catarroja converteix en pel·lícula la història del Sant Antoni de Pàdua I

La ciutat de Catarroja ha convertit en pel·lícula la història del sacerdot Joaquín Escrivà Peiró que en una època, la dels 70, de falta de centres escolars destinades a alumnes en risc d’exclusió social, va generar un moviment altruista que va donar com a col·legis la construcció de dos centres i una missió a Àfrica. «L’inici d’un somni» , que serà estrenada aquest divendres 14 de gener en el TAC i a les sales de cinema Kinépolis de Paterna, recupera la fundació fa 50 anys a Catarroja del col·legi diocesà Sant Antoni de Pàdua I.

Dirigit per Miguel Ángel Escamilla i protagonitzat per Leyre Jimenez i Alex Estarlich, que s’encarreguen de donar vida a una dona necessitada d’una sortida a la seua drogodependència i un guia que l’ajuda mitjançant la lectura d’un llibre transformat en vivències de sacerdot, realment aquest film sorgeix amb la celebració d’aquest 50 aniversari del col·legi. Amb motiu d’aquest esdeveniment l’equip docent va dissenyar un projecte interetapa que vinculava diverses àrees del currículum en nom del coneixement i origen de la història del centre i el seu fundador.

«Aquest prisma rectangular que dona forma a aquesta escola, s’ompli d’experiències i estudis que l’alumnat va anar adquirint en diversos moments de l’horari lectiu. Maquetes, murals, exposicions i periòdics digitals, entre moltes altres activitats, van fer encuriosir els/ les discents, sent aquest un detonant per a generar el que hui ja s’ha convertit en un pel·lícula inspirada en la biografia de Joaquín Escrivà Peiró», expliquen des del centre escolar.

En el film es narra la història d’aquest sacerdot, que en l’època dels 70 i en una Catarroja necessitada de col·legis per a alumnat en risc d’exclusió social, va generar un moviment altruista que va donar com a resultat la construcció de dos col·legis i una missió a Ruanda, Àfrica. La formació audiovisual d’alguns mestres i els seus treballs cinematogràfics en el passat, van contribuir a crear un grup creatiu que va necessitar nodrir-se de tertúlies i testimoniatges pròxims aJoaquín Escrivà, per a generar un guió.

«La producció de l’equip directiu d’Infantil i Primària i el suport incondicional del titular del col·legi van ser vitals per a exportar la idea de futura pel·lícula a aquelles persones i institucions que poguessin ajudar econòmicament», expliquen. Així doncs, l’Ajuntament de Catarroja, la MICE i el Emove, es van convertir en mecenes d’aquest projecte en el qual van creure des del primer moment. Un film participatiu, ja que més de 400 persones de Catarroja han participat en aquesta producció audiovisual.

Una pel·lícula d’un col·legi que s’ha convertit en la pel·lícula d’un poble. Més de 400 persones entre exalumnes, alumnat, docents, veïnat, empreses de la zona i de la comarca van tenir la seua participació artística en el guió generat, el seu argument i el rodatge. Això ha provocat una gran expectació entre els veïns i veïnes de Catarroja que anhelen poder veure l’estrena de «L’inici d’o somni» demà divendres en el Teatre Auditori de Catarroja (TAC) o enels multicines de Kinépolis.

moments del rodatge. 1 Preparació d’una de les escenes davant de l’alcalde de Catarroja Jesús Monzó.2 Maquillatge d’Alex Estarlich, que interpreta al sacerdot fundador del col·legi, Joaquín Escrivà Peir. F