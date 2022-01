La agrupación empresarial del polígono Fuente del Jarro, Asivalco, en Paterna, celebra el próximo 15 de febrero, la Asamblea Extraordinaria de Ratificación para la transformación del polígono industrial en Entidad de Gestión y Modernización. El presidente de Asivalco, Santiago Salvador, detalla cómo está el proceso de adhesiones y la importancia de convertirse en EMG por las ventajas que comportará para empresarios y trabajadores.

¿Cómo van las adhesiones para las votaciones del día 15?

La verdad es que va muy bien, estamos muy contentos. Ha sido una grata sorpresa ver cómo a las reuniones previas de explicación del proyecto ha venido bastante gente, sobre todo contando que en algunas asambleas durante el año la presencia de asociados no es muy elevada y no acabas de saber si te apoyan o no. Ahora sí hemos visto la cantidad de personas que nos dan su confianza para la conversión en EGM, y es una sensación muy gratificante ver la confianza en la junta. Esperamos llegar a la asamblea con los votos necesarios, un respaldo del 51%. Por eso, es necesario que la gente venga a votar y dar su apoyo, ya que no venir es como una abstención que en realidad es como un voto en contra.

¿Qué supondrá para Fuente del Jarro ser EGM?

Somos de los pocos casos que hemos conseguido funcionar como asociados. Otras áreas han tenido mayor dificultad al ser únicamente voluntarios y muchos no cumplían con pagos u otras cuestiones. Crear las EGM permite que si la mayoría está de acuerdo en un tema obliga a todos a cumplir esos acuerdos. Esta es una de las grandes ventajas de las EGM. Cuando se certifique, Fuente del Jarro será la EGM más grande de España.

Ser EGM también afectará a los futuros convenios de colaboración con el ayuntamiento.

El nacimiento de las EGM fue en Fuente del Jarro. Cuando el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, nos visitó como candidato antes de las elecciones de 2015, tuvimos un reunión en la que se comprometió a que si llegaba a la presidencia desarrollaría esta ley sobre las entidades de gestión. La ley se basa principalmente en la colaboración público-privada, y pretendemos que los industriales de todos los municipios tengan una mayor colaboración con las administraciones locales y poder funcionar de manera más eficaz. Con las EGM habrá una clasificación de las áreas industriales, de básicas a avanzadas, y en función de eso se podrá optar a ayudas de las administraciones, y estas tendrán un interlocutor. Al final, todos queremos que haya más riqueza, más trabajos y que las empresas paguemos impuestos.

Fuente del Jarro ha sido de los que mejor ha combatido los efectos de la pandemia.

En el ejercicio 2021 desaparecieron ocho empresas pero hubo doce altas, con lo que ha habido equilibrio. Desde un primer momento, gracias al movimiento asociativo, pusimos en conocimiento de las empresas todas las comunicaciones y circulares de ayuntamiento, Generalitat y Gobierno todos los protocolos, además del reparto de mascarillas y otros materiales para garantizar la protección.

¿En qué nivel de ocupación está Fuente del Jarro?

Estamos muy cerca del 100%, la actividad no para. Estamos muy bien situados y la demanda que tenemos es muy alta.

Y eso que las comunicaciones no son las mejores...

Ahora cuando venía, he visto las obras de ampliación de la N-220. Es una actuación muy demandada por el empresariado y muy necesaria, ya que en horas punta hay un colapso de tráfico. Es una obra que tardará en culminarse pero cuando esté revalorizará mucho el patrimonio de Fuente del Jarro por sus buenos accesos y movilidad.

Solo falta el segundo túnel...

Es la asignatura pendiente de los últimos 20 años. Hemos tenido reuniones para tratar de obtener fondos europeos para su ejecución, ya que el coste de la obra no es ahora el mismo que hace 20 años. Estamos colaborando con el ayuntamiento para que finalmente se pueda conseguir esta obra tan necesaria para la movilidad y la seguridad.