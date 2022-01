La comunitat educativa del col·legi Joan XXIII de Burjassot està d’enhorabona ja que el centre educatiu ha sigut inclòs en els anomenats Centros11F, per haver sigut promotor d’activitats per a la commemoració del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, que se celebra l’11 de febrer.

Durant aquest curs, el col·legi Joan XXIII de Burjassot s’ha adherit a la plataforma «11 de febrer», una iniciativa ciutadana l’objectiu de la qual és promoure l’organització d’activitats per a commemorar aquesta jornada, declarada per la ONU en 2015 com el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència.