Consistorios de l’Horta Nord plantean unificar consorcios y mancomunidades en un solo organismo comarcal

La comarca de l’Horta Nord, que incluye 23 municipios, está estructurada en el plano intermunicipal en cuatro organismos diferentes. Por un lado, existen dos mancomunidades de ayuntamientos, l’Horta Nord y Carraixet. Por otro, funcionan dos consorcios, el Pactem Nord y el que presta los servicios sociales.

La composición de estos organismos supralocales es variada ya que los ayuntamientos se han ido sumando en función de sus intereses y necesidades. Esta fragmentación provoca que, en ocasiones, los consorcios no puedan acceder a subvenciones y planes de otras administraciones, por no ser una mancomunidad, y que éstas no puedan desarrollar proyectos de gran envergadura por tener pocos consistorios adheridos. De ahí que, desde el inicio de esta legislatura, existe un debate en los municipios y en las propias agrupaciones (ralentizado por la pandemia) sobre la necesidad de reunificar todo el entramado en un único organismo que asuma todas las prestaciones,como ocurre en l’Horta Sud. La nueva Ley de Mancomunidades que aprobó el Consell aumenta las competencias, por lo que sería posible.

Actualmente, la Mancomunitat de l’Horta Nord agrupa a 10 consistorios (Albalat dels Sorells, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Massamagrell, Museros, la Pobla de Farnals, el Puig, Puçol y Rafelbunyol) y está presidida por el socialista José Vicente Andreu, alcalde de Albuixech. Uno de los principales servicios mancomunados que ofrece es el de la recogida de residuos sólidos urbanos.

Por su parte, la Mancomunitat del Carraixet está constituida por cinco municipios (Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vinalesa). La preside la socialista Marisa Almodóvar, alcaldesa de Alfara, que sustituyó al fallecido Llorenç Rodado. Sus acciones más importantes van dirigidas al fomento del turismo comarcal y cultural.

De forma paralela, existe en l’Horta Nord desde hace 20 años el potente Consorcio Pactem Nord, que asume las competencias que tendría una agencia de desarrollo comarcal como son el fomento del empleo, la promoción comercial, la formación para la inserción laboral y la modernización empresarial. Tras años de cambios en el número de consistorios asociados, actualmente los 23 pueblos lo integran. En los últimos años ha presidido el organismo el alcalde de Alboraia, el socialista Miguel Chavarría.

El otro consorcio se encarga de prestar servicios sociales para 21 municipios adheridos, en mayor o menor grado, y está presidida por la edila de Alboraia Susana Cazorla Martí.

Sobre el futuro del entramado, Miguel Chavarría explica que al inicio del mandato se mantuvieron diversas reuniones con el objetivo «tantear» la posibilidad de una reunificación de organismos en una mancomunidad que asuma las competencias y que agrupe a las 23 poblaciones de l’Horta Nord «y existía un cierto consenso». «Cada municipio cogería los servicios que le interesan, como ahora, pero no estaríamos en desventaja en la convocatoria de ayudas. Además reforzaríamos la estructura comarcal», indica.

Tras aquel encuentro, se solicitó una entrevista con el director general de Administración Local, Antoni Such, cuyo departamento es el responsable del desarrollo de la Ley de Mancomunidades. La cita tuvo que ser aplazada por la pandemia y ahora se espera que se reactive el proceso. «El objetivo es que nos asesore sobre qué proceso sería el más fácil. Yo creo que podría ser convertir Pactem Nord en una Mancomunitat porque aquí estamos todos pero habrá que ver qué es lo más operativo», reflexiona.

Por su parte, José Vicente Andreu tiene claro que la reunificación es el camino. «Nosotros siempre lo hemos promovido. No sé si hay que unir una mancomunidad a la otra o disolver las dos y crear una nueva, lo que sea más sencillo», defiende. También se pronuncian del mismo modolos vicepresidentes Luisa Salvador, alcaldesa del Puig, y Paco Gómez, alcalde de Massamagrell, aunque indican que es importante que con las competencias que prevé la ley «llegue la financiación».

Marisa Almodóvar cree que existe consenso al respecto aunque ve el proceso «complicado y a medio plazo» por los trámites que implica. «Lo importante es que todo el mundo gane y que nadie pierda, ni en servicios ni en identidad. Hay que estudiar bien el asunto porque la Mancomunidad de l’Horta Nord, por ejemplo, tiene patrimonio propio y Carraixet no». Esta última tiene ahora peticiones de nuevos socios.

Paterna vuelve a Pactem Nord

Con el retorno del Ayuntamiento de Paterna al Consorcio Pactem Nord, a finales de 2021, este organismo agrupa a los 23 municipios. Paterna había sido fundador en el año 2001 pero posteriormente abandonó el proyecto. También se incorporó en 2021 el Ayuntamiento de Albuixech. El refuerzo del cuerpo social permitirá impulsará nuevas líneas de trabajo que incentivarán la vertebración del territorio y la generación de sinergias entre los municipios, con la colaboración de sindicatos y agrupaciones industriales.

40 años de proyecto unitario en l’Horta Sud

A diferencia de l’Horta Nord, la Mancomunitat de l’Horta Sud nació hace 40 años con la participación del 99% de los consistorios que confirman la comarca. De hecho, solo Albal se desmarcó al principio, hasta que, con la llegada del siglo XXI, entró en la institución. A lo largo de las décadas, ha prestado diversos servicios aunque el más importante es el que tiene que ver con la Agencia de Desarrollo Comarcal (ADC), con un equipo de reconocido prestigio que trabaja con empresas, ayuntamientos, Labora, asociaciones d comerciantes y personas emprendedoras que plantean proyectos. Asimismo, ofrece diversos servicios mancomunados como el cobro de las multas o la recogida de animales, a los consistorios que lo solicitan. En el último año ha lanzado dos proyectos en materia de promoción cultural. Por un lado, cuatro rutas turísticas en la comarca, un aspecto que, hasta la fecha no se potenciaba pero sobre el que el plan estratégico elaborado en el pasado mandato ha puesto el punto de mira. Por otro, el impulso a la creación de una Orquesta de l’Horta Sud, en la que, a propuesta de la Unió Musical d’Alaquàs, colaborarán consistorios y conservatorios de la comarca.

Las dos últimas iniciativas han sido las rutas turísticas y la orquesta comarcal

