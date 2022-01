"Ja s’acosta Sant Josep". Les comissions falleres de Burjassot iniciaren amb les millors gales dissabte passat per la vesprada, en el Centre Cultural Tívoli, la presentació en societat dels seus màxims representants per a l’exercici de 2022.

En presència del president de l’Agrupació de Falles, Iván Heredia, i de l’alcalde de Burjassot, Rafa García, juntament amb la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, la comissió de l’Empalme donà a conéixer les seues falleres majors entrants, Alba Tischler Roig i la xiqueta Leila Jiménez Gallardo, acompanyades de les seues respectives corts d’honor i dels presidents, Sergio Verdejo Chicharro i el xiquet Álvaro Chico Bellver.

Eixe mateix dia per la nit, també en el Tívoli, la comissió Fermín Galán-Primavera presentà el seu quadro d’honor i imposà la banda a les seues falleres majors, Tania Pradas Sánchez i la xiqueta Sofía Olmo López. Per la seua part, Nuria Santiago i Daniel Pérez, al costat del xiquet Alejandro Riera Giménez, foren aclamats com a presidents de la “Primaveral”.

Com és tradició, ambdós cerimònies, a les quals concorregueren representants del sector faller Burjassot-Benimàmet-Beniferri i la fallera major del Cap i Casal, Carmen Martín, inclogueren un espectacle d’animació i l’entrega de distincions i recompenses que la Junta Central Fallera de València atorga als membres del casal més destacats del curs faller anterior. Prèviament, una cercavila, música i traca marcaren l’obertura dels actes.

Les altres falles burjassotines –a excepció de Plaça del Pouet, que ja celebrà la imposició de bandes a les seues falleres majors el passat mes de desembre– realitzaran les seues respectives presentacions, cada disssabte en el Tívoli, fins al pròxim 19 de febrer. Finalitzat el cicle, el dia 26 del mateix mes per la vesprada, i en el mateix lloc, l’Agrupació de Falles de Burjassot celebrarà la solemne Exaltació de les falleres majors del municipi. La Ciutat de les Sitges li pegà foc a la pólvora.