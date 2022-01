La dona es converteix en art urbà en l’Horta

La dona és protagonista de moltes parets a l’Horta. Aquest cap de setmana es celebrà la primera edició del Certamen d’Art Urbà Encarna Jiménez, una iniciativa de Pintures Blatem que pretén dotar a les ciutats i poblacions de la comarca d’art urbà de qualitat, vestint espais que ara estan nus o en desús.

Torrent, Aldaia, Paterna i Paiporta, s’han sumat al certamen cedint espais i murs dels seus municipis amb la finalitat d’impulsar el talent jove i urbà en aquesta primera edició que té com a temàtica a la dona emprenedora.

Amb aquest certamen que tindrà caràcter anual, Pintures Blatem no sols ret homenatge a Encarna Jiménez, morta durant 2020, esposa del fundador de Blatem, sinó que contínua la seua vinculació amb l’art urbà llançant una iniciativa pròpia.

Durant el dissabte i el diumenge els 10 artistes finalistes del primer certamen estigueren pintant els seus esbossos seleccionats en diferents túnels de València, Aldaia i Paterna així com en ple cinturó verd d’Aldaia, en un cèntric carrer de Torrent i en tres localitzacions diferents de Paiporta.

Els artistes que participen en l’I Certamen d’Art Urbà Encarna Jiménez són Nero i Unamesa (parella artística), Lisa Baeblich, Laura Morales, Alejandra de la Torre, Chikitin València,Ós Gat i J.Warx, Iván Tortajada, Marina Marco, Noé Peiró i Alicia López.

Premi de 1.500 euros

Al llarg del mes de febrer, el jurat, format per Xavi Calvo, director de la València World Desing Capital, l’artista Sole Giménez, Omar Quinones, del col·lectiu Parets i Núria Lluna, CEO de Blatem, visitaran els murals i decidiran el guanyador o guanyadora que obtindrà un premi en metàl·lic dotat amb 1.500€.

En Paiporta, aquest cap de setmana s’han executat ja bona part dels tres murals que s’ubicaran a diferents punts de Paiporta: Els carrers Montcada i Jaume I, i els pilars del Pont Vell. Els i les artistes que es troben executant els murals són Alejandra de la Torre, Noe Peiró i Alicia López Villalba, tres de les guanyadores i guanyadors del concurs, han comptat amb el suport de la regidora d’Igualtat, Esther Coronado, que ha visitat les obres i ha explicat que «esta acció plasmarà a diferents ubicacions del poble les cares i noms de diferents dones emprenedores a sectors ben diferents per a que les xiquetes i xiquets de Paiporta tinguen referents femenins que els inspiren en els seus camins».

Per la seua banda, la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Marian Val, ha afirmat que «aquest certamen ens ha donat una oportunitat única per a posar en valor el paper de les dones creadores, inventores i emprenedores al llarg de la història i que, com en molts altres àmbits, han estat silenciades per una visió androcèntrica».

Val ha conclòs que «des de la Regidoria d’Urbanisme, estarem sempre oberts a aquestes iniciatives».