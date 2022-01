A la recien inaugurada remodelació de l'entorn de la Torre Árab d’Albal li faltava un element destacable que fora referència cultural i que alhora connectara amb el passat històric. Un desig que es farà realitat en breu quan s'instal·le l'escultura de Jaume I encarregada pel consistori a un artista local, Jose Manuel Martínez Rosaleny "Pixurri" i que serà costejada a través d'una subvenció de la Diputació de València de 15.000 euros.

Es tracta d'un bust complet, d'uns 95 cm d'alçada, modelat en proporció 1/1,5, que representa a un home de gran estatura, pel llarg, barba poblada i porte solemne, com correspon a la dignitat del personatge. Un monarca jove, en la plenitud de la seua vida, d'uns trenta anys -l'edat que devia tindre en el moment de conquerir el regne de València- testa coronada i vestits de qualitat, on llueix blasó amb els colors de la casa d'Aragó. Una figura que, des de la seua imponent altura, ens mira amb solemnitat alhora que ens impressiona per la seua majestuositat.

L'obra, de l'artista local Jose Manuel Martínez Rosaleny "Pixurri", anirà muntada sobre una base quadrada on lluirà esculpides les lletres que formen el seu nom, en les quatre llengües més comunes al seu reialme. Jaume I, en valencià. Jaime I, en castellà. Jacme I en occità. I Iacobus I, en el llatí formal de l'època. La figura ha estat modelada en fang per a ser posteriorment fosa en bronze patinat, mitjançant la tècnica de motle d'escaiola i posteriorment a la cera perduda. Serà ubicada a pocs metres de la torre àrab de la localitat, vestigi de l'època i referent històric de la localitat, i instal·lada sobre un pedestal de pedra d'Ulldecona flamejada, d'uns 175 cm d'altura, per tal d'aconseguir una màxima integració amb l'entorn. A la mateixa pedra del pedestal es llaurarà una senzilla inscripció formada per l'escut de la localitat i on es podrà llegir "El poble d'Albal al rei En Jaume I, any 2022".

David Ramón : "Serà un punt d'interès cultural, cocial i turístic"

““Pitxurri” que es va a oferir a presentar una proposta sense cap coste econòmic, tret de les despeses derivades de la fabricació i dels mateixos materials. Calia prendre una decisió pot ser arriscada pel govern, però fonamentada en la viabilitat econòmica i artística del projecte, que des del govern hem fet amb la intenció que nostre poble pugues lluir com altres pobles, d'una fita de referència social, històrica i integradora que esperem vore molt prompte prop de la torre mora, vestigi de l’època i referent històric d’Albal”, aferma el regidor de Cultura, David Ramón.

Per a Ramón, una de les línies en la gestió des de la regidoria de Cultura d’Albal és la recuperació del patrimoni cultural del nostre territori i “una mirada feta al nostre poble mostrava que no disposem d'instil·lacions de referència que ens connecte amb el passat que defineix açò que som hui. Una instal·lació que es constituïsca com un punt d'interès cultural, social i inclòs, turístic, qüestió que entenen calia corregir i això hem fet amb aquesta obra de Jaume I”..