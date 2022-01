El Teatre Agrícola d'Alboaia continua presentant una interessant programació cultural. Així, aquest dissabte a les Jorge "El Mestre" Benavent porta un monòleg en el qual fa un repàs de com ha canviat la vida ara que és pare. Res és com quan eres jove, apareixen els dolors on abans només hi havia alegria i per si fora poc, no entens la música d'ara i fins et resulta rar despertar enjorn un diumenge.

El diumenge, a les 18 hores, els més xicotest podrámn gaudir de cinema en valencià amb la pel·licula "El caragol i la balena i altres contes de la mar" de Mac lang i Daniel Snaddon. Les famílies podran descobrir el poder de la mar en pantalla gran, a través d’una amistat improbable que ens farà recórrer els indrets més sorprenents i màgics del món submarí. Una tendra història d’amistat entre un petit cargol aventurer que vol descobrir el món pujat a la cua d’una balena geperuda, acompanyada de tres curtmetratges sobre el poder de la mar.