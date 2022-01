Los positivos 'contagian' al deporte base de l'Horta

El brutal número de contagios que está causando la sexta ola de la pandemia también va afectando en el día a día del deporte base de la comarca y sus competiciones. Un claro ejemplo son las escuelas de baloncesto que se enfrenta a los positivos en sus diferentes equipos y la cancelación de partidos cada fin de semana.

Uno de los afectados es el Nou Bàsquet Paterna. Su director deportivo, Javier Giménez, afirma que los contagios “están afectando de manera muy severa a los equipos”. Así, detalla que tras las vacaciones de Navidad “apenas se está jugando solo entre el 15 y el 20% de los partidos previstos en el calendario por los positivos de jugadores y técnicos”.

Giménez explica que “en cuanto se producen un par de contagios se considera brote y ya no se puede jugar”. El director deportivo, por ejemplo, señala que el pasado fin de semana “teníamos un partido a las cuatro de la tarde y a la una, el entrenador comunicó que era positivo. Tuvimos que suspender el partido. Si son jugadores y llegas al mínimo que exige el reglamento, si puedes jugar, pero qué haces si no tienes entrenador. Si tienes positivos puedes seguir los entrenamientos con el resto de jugadores pero la competición es diferente”, lamenta. “La verdad es que estamos teniendo muchos problemas. Y si la cosa no mejora el calendario va empezar a comprimirse. Los equipos van a tener que jugar las catorce jornadas en casi tres meses de competición”, advierte.

El dirigente del Nou Bàsquet Paterna asegura que “la mayor preocupación ahora es que haya el mínimo de contagios posibles, y los que sean positivos lo pasen cuanto antes y se recuperen lo mejor posible para volver a la rutina deportiva y competitiva”.

En similares circunstancias se encuentra el Nou Bàsquet Torrent. Su director deportivo, Pascual Chulià, admite que ya se han tenido que suspender varios partidos se los equipos del club “aunque menos de los que se podía esperar a estas alturas”.

Chulià relata que el primer entrenamiento tras las fiestas navideñas, el 27 de diciembre, hubo varios positivos y suspendieron los entrenes durante una semana. “El fin de semana del 8 y 9 de enero ya hubo cancelaciones en partidos y el pasado fin de semana, también”, explica. De hecho, el equipo senior tuvo que disputar el 15 y 16 de enero dos partidos, el de esa jornada y el aplazado de la semana anterior. “Jugamos los dos días porque tenemos ya asegurado disputar el play-off de ascenso y no nos afectaba disputar dos partidos en 24 horas”, señala Chulià.

Pero avisa que esta si se comprime el calendario no volverán a hacerlo. “Nos podemos encontrar que tengamos que viajar a Alicante o Murcia, y eso es inviable, y más si nos estamos jugando cosas importantes”, indica el responsable del Nou Bàsquet Torrent.

“Ahora tenemos contagios en casi todos los equipos, desde infantil hasta sénior. Hoy mismo me han comunicado otros tres. Es un goteo constante”, reconoce Pascual Chulià, que afirma que “esta ola está siendo brutal. En las otras ni se notó, ni se cancelaron partidos”.

De cara al futuro más inmediato, espera que en tres semanas “los contagios se relajen, aunque sea solo por pura estadística. Lo bueno es que las competiciones de los equipos base son con rivales relativamente cerca y las suspensiones se pueden recuperar entre semana”, dice.

