La pintura de una fachada en llamativo amarillo de un edificio protegido monumental frente a la Torre de Torrent ha provocado un rifirrafe entre el grupo municipal popular y el gobierno socialista sobre la gestión del centro historico.

De este modo, el Partido Popular ha denunciado este miércoles que el consistorio ha permitido "pintar uno de los pocos edificios con valor, junto a la Torre, de color amarillo limón" lo que el grupo considera "la puntilla a un estado de dejadez y abandono absoluto" del centro histórico.

“Lo que no se quiere no se cuida y este alcalde está dejando morir el centro histórico de Torrent, que está plagado de edificios con malla verde para impedir la caída de cascotes, vallas alrededor de fachadas para evitar desgracias, no pone en marcha el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) y está permitiendo que se cometan atrocidades como pintar un edificio histórico de amarillo limón a 20 metros del BIC de la Torre”, afirma la portavoz del PP, Amparo Folgado.

La fachada objeto de la polémica es la planta baja del edificio conocido con el nombre de "El Faro", ubicado en la plaza Colón. Fue construido en 1930 Vicent Ros, inspirándose en el Banco Urquijo de Madrid, situado en la calle Alcalá, obra del arquitecto bilbaíno Ricardo Bastida. El torrentino encargó a un arquitecto o maestro de obra valenciano el diseño de este edificio para la casa que poseía en Torrent, frente a la torre. "El resultado es una construcción muy interesante, de influencia clasicista, con decoraciones influidas por el Art Decó y que contaba con un remate superior en forma de faro que no llegaron a construir", explica el PP.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Inma Amat, ha explicado que el equipo técnico de su área ya había detectado la pintura amarilla en el edificio y ha elevado una consulta a la inspección de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para que determine cómo ha de proceder el ayuntamiento al respecto.

Asimismo, el grupo municipal socialista ha replicado también acusando al PP de haber abandonado el centro histórico durante ocho años "permitiendo su degradación". "El partido Socialista no solo ha impulsado la renovación de los servicios y viales del barrio del Alter, con un paquete de inversiones y proyectos, también ha puesto en marcha las subvenciones para la rehabilitación de viviendas en el entorno patrimonial, una realidad que incluía e incluye 400.000 euros presupuestados en rehabilitación de viviendas tradicionales", esgrime el PSPV, además de añadir la subvención para la rehabilitación de fachadas o el trabajo "que se está realizando para recuperar el Cine Cervantes, un emblema de la ciudad que se encuentra en el entorno".

"Una vez más nos entristece profundamente que los torrentinos y torrentinas tengan que sufrir las manipulaciones y ataques injustificados de la portavoz popular, Amparo Folgado. Su visión deformada de la realidad convierte las medidas de seguridad de las obras y de las edificaciones en un problema, mientras se están impulsando más licencias de obra en el área que en los últimos 15 años", critica el PSPV.

Urinarios junto a la Torre

El PP considera que el último episodio está en la tónica de los anteriores ya que hace poco denunció "que se instalara urinarios pegados al monumento de la Torre, con vallas municipales que podían pasar semanas junto al emblema de la ciudad, utilizado como almacén de vallas" o que se use el foso cubierto de la Torre "como aparcamiento de vehículos oficiales en mítines del PSOE y como zona de carga y descarga", mientras los fondos municipales van a parar a operaciones como la compra del "edificio sin valor patrimonial" de La Malagueña. en el que se han invertido 700.000 euros para derribarlo después.