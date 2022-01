L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria d'Educació i en col·laboració amb la regidoria Urbanisme, ha posat en marxa el projecte de camins escolars, una iniciativa que busca facilitar l'autonomia i mobilitat sostenible de l'alumnat que ha d'acudir als diversos centres d'educació infantil, primària i secundària del municipi.

Per això, s'ha remés a la comunitat educativa un formulari de consultes perquè puguen plantejar aportacions de millora. Amb aquest qüestionari es busca conéixer la problemàtica urbana i les demandes dels centres educatius d'Alfafar, per a facilitar l'adaptació dels entorns a les necessitats detectades i la ciutadania puga fer ús d'ells.

El qüestionari ja s'ha enviat a l'equip docent i directiu dels centres i, en els pròxims dies, es traslladarà a l'alumnat i les seues famílies. Tots els suggeriments que es recullen s'estudiaran amb la intenció de crear una ciutat més inclusiva, integradora i educadora.

Aquesta proposta, que es va presentar en l'últim consell escolar municipal, té el doble objectiu de fomentar la participació ciutadana per a recollir idees que milloren l'entorn urbà i alhora, servir a l'administració com a eina per al desenvolupament de polítiques urbanes inclusives.

Camins Escolars és un estudi de mobilitat que, des de la participació de la comunitat educativa, identifica la problemàtica urbana per a aconseguir millorar l'espai públic d'Alfafar. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament d’Alfafar busca impulsar un ús igualitari de l'espai públic que responga a totes les necessitats de la comunitat educativa del municipi.