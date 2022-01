Varias familias de un colegio público de Mislata, el CEIP Ausiàs March, han pedido a la dirección del centro que se permita a sus hijos acudir a clase pese a estar su aula de 5º de Primaria confinada al detectarse cinco positivos, tal y como marca el protocolo sanitario.

Argumentan que los menores no deben cumplir el confinamiento, -el actual protocolo establece que si se ha pasado el virus en los últimos 180 días no es necesaria la cuarentena-, porque han pasado la Covid-19 hace apenas unas semanas y en algunos casos tienen ya puesta una dosis de la vacuna. “Sin embargo, aunque la normativa dice que no deben aislarse en casa, no pueden ir al colegio porque su aula está confinada hasta el 24 de enero”, afirma una de esas madres, que se ha puesto en contacto con Sanidad, incluso con la concejalía de Educación del municipio de l’Horta, para intentar llegar a una solución de conciliación, porque ahí reside el verdadero problema. “Ya hemos tenido que tener en casa a nuestros hijos mientras que han sido positivos y ahora no podemos dejarlos otra vez porque tenemos que ir a trabajar y no tenemos a nadie que se quede con ellos en casa”, afirma una de estas madres, que pone en evidencia los problemas para el cuidado de menores que surgen con los nuevos protocolos. “Mientras que a las adultos cada vez nos restringen menos para favorecer la continuidad laboral, a los niños enseguida se les manda a casa y eso lo hace imposible, no tiene lógica”, confiesan.

Desde Sanidad afirman que el colegio ha actuado de forma correcta aplicando el protocolo de confinar el aula con cinco positivos, aunque reconoce que debido al alto nivel de contagios es verdad que se están produciendo problemas de conciliación difíciles de resolver. “Es verdad que los alumnos que han pasado la Covid-19 en los últimos 180 días y con una dosis puesta de la vacuna no deben confinarse, como marca el protocolo, pero entendemos que los colegios están al límite y tampoco tienen capacidad para establecer medidas para poder atender a esos pocos niños que tienen el aula confinada” .