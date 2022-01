PP y Compromís ven "muy grave" que el refugio de animales Paterna "incumpla" el PGOU

Compromís y Partido Popular han advertido al Ayuntamiento de Paterna de “la gravedad” que supone el contencioso presentado por el exalcalde Lorenzo Agustí contra el refugio de animales y que las consecuencias “acaban pagándolas los vecinos”.

Tal como ha avanzado en exclusiva este diario, Agustí ha presentado un recurso en el juzgado pidiendo la paralización de las obras del refugio que se ultima en la calle Ciudad de Barcelona, porque “incumple” el PGOU, ya que, asegura el exalcalde, entre todos los usos permitidos en el suelo de Fuente del Jarro no se contempla un refugio de animales.

Para Compromís per Paterna, el nuevo refugio de animales “es un disparate sin precedentes para Paterna, ni aposta pueden salir tantos problemas en una tema tan sensible para la gente de Paterna”. La formación advierte de que "si se confirma lo que pide Lorenzo Agustí, estaríamos ante un caso muy grave y de difícil solución. Entendemos que sí que se puede solucionar administrativamente pero generaría indemnizaciones que como siempre acabaremos pagando todos los paterneros y paterneras”. Compromís resalta que “al final, las luchas entre exalcaldes nos costarán caras a todas y a todos”. La formación pedirá todos los expedientes “para averiguar si está todo hecho correctamente y si hay que hacer enmiendas a alguna cuestión que nadie dude que las haremos”.

Por su parte, el Partido Popular de Paterna ha advertido al alcalde Juan Antonio Sagredo que “los errores graves en la gestión los acaban pagando el vecindario”. La presidenta de los populares paterneros, María Villajos, afirma que “cuando se gobierna hay que tener una perspectiva transversal, no solo de tejido productivo sino de consenso con todas las partes, incluido los grupos municipales, la real participación del vecindario y saber lo que se hace para tomar las mejores decisiones”. Pero, advierte la popular, “como en Paterna se aplica una política dictatorial, esa visión consensuada no existe y se producen graves errores como puede ocurrir con el refugio de animales, y eso lo acaba pagando todo el vecindario”.

La portavoz del PP afirma que el “gobierno dictatorial que tenemos no consensua con las diferentes voces ni perspectivas. Es una decisión que ha tomado el alcalde de manera unilateral, sin hablar con vecinos o empresarios”.

María Villajos también ha aprovechado para atizar a Compromís. “Cuando gobernó con el PSOE no planteó estas cuestiones, y que lo haga ahora ni se las cree contra el alcade… Creemos que son cómplices de lo que sucede ahora en Paterna, donde no hay participación ciudadana, ni transparencia en la gestión, donde no se conteste a los escritos y hay que acudir al Síndic… todo eso es fruto no solo de Sagredo, sino también de la complicidad de Compromís”, asegura el PP.