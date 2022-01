Los contenedores rojos de ropa y calzados usados se han sumado, a los ya tradicionales, como unos más en las calles de Mislata. En total, 18 de estos contenedores se pueden encontrar en los puntos del casco urbano con mayor tránsito de peatones. Gracias a este servicio, que coordinan la empresa pública Nemasa y Koopera, una cooperativa de inserción social impulsada por Cáritas, todo aquel que lo desee puede darles a sus prendas de vestir y calzado una segunda vida. Y es que, una vez clasificada toda la ropa, se reutiliza, se recicla o se vende para fines sociales en los puntos de venta que la ONG tiene por toda la geografía española.

Durante el año 2021, Koopera, Arropa Valencia en la C. Valencia, ha recogido en Mislata más de 94 toneladas de ropa usada. Como afirma el alcalde, “ya no solo contribuimos a cuidar el medio ambiente, sino que depositando esa ropa que ya no se usa, apoyamos esta gran labor social que desempeña Arropa Valencia, y en ello Mislata está implicada y concienciada”.

De los 18 contenedores rojos de Cáritas que hay repartidos por Mislata, el más utilizado por la ciudadanía es el de la avenida del Sur, que recogió 8.449 kilos de ropa y calzado, seguidos por el situado en la calle San Antonio junto a la Plaza Mayor, con más de siete toneladas y los dos situados en la avenida Gregorio Gea, que suman entre ambos más de 13 toneladas de ropa recolectada. En cuanto a las épocas de mayor recogida, cabe destacar que el primer mes del año y el final de la primavera suponen las épocas en las que los vecinos depositan más ropa usada en los contenedores, coincidiendo con el cambio estacional.

Desde la concejalía de Medio Ambiente y Cambio Climático, Mercedes Caballero ha querido felicitar a todos los mislateros y mislateras por la gran acogida y el buen uso que se hace de estos contenedores rojos. “Lo que a lo mejor muchas personas desconocen es que, depositando la ropa usada, además del evidente objetivo ecológico que se consigue a través del reciclaje y la reutilización, se generan puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión social”, aclara Caballero.

A pesar de seguir afectados por la pandemia, desde Koopera, proyecto social de Cáritas, valoran muy positivamente estos resultados “ya que confirman que el proyecto goza de buena salud y se sigue logrando el doble objetivo medioambiental y social.”