El Centre Cultural Tívoli de Burjassot allotjà dissabte passat la presentació de les falleres majors de la comissió Mendizábal, Natalia Ibáñez Andrés i la xiqueta Irene Soria Valls. Acompanyades de les seues respectives corts d’honor, a ambdós se’ls imposà la banda que les acredita com a màximes representants d’“un curs que arranca carregat d’esperança”. Talment com digueren les seues mantenidores, “no hi ha mur que puga fer front a la nostra festa”. Per la seua part, Fernando Cano Ferrandis i el xiquet Pablo Llerandi Andrés foren aclamats com a presidents.

Amb la millor collita del seu repertori, el Grup de Danses de l’Entitat Cultural Valenciana El Piló ocupà l’escenari per a homenatjar el casal. La falla del “Carrer de Dalt” culminà la cerimònia en l’ermita de Sant Roc i la Mare de Déu de la Cabeça, on realitzà una ofrena floral als patrons del poble. El santuari s’omplí de pètals contra el coronavirus. Com en totes les presentacions de l’Agrupació de Falles de Burjassot, els actes comptaren amb la presència d’una representació municipal encapçalada per l’alcalde, Rafa García, i la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros.