Aquesta comissió, amb més de 40 anys d'història, continua sumant edicions del premi al Mèrit Faller que valora i premia el mèrit faller a persones, grups, entitats o institucions per la seua dedicació en pro de les falles de Paterna de llarg a llarg dels seus 80 anys de falles en el municipi de l'Horta Nord.

Al mateix certamen s'uneix un jurat compost per deu vocals i un president que estudien i valoren totes les candidatures presentades, les quals poden ser presentades per qualsevol persona o entitat, explicant quals són els mèrits fallers en les falles de Paterna perquè el jurat puga debatre, valorar i votar d'entre totes les candidatures com és mereixedora d'aquest premi cada vegada més prestigiós en la localitat.

Els guanyadors fins ara han sigut: L'equip de llibret de la falla Mariano Benlliure, l'expresident de junta local fallera Goyo Buendía, i el col·leccionista d'objectes fallers Leopoldo Frontera.

Com a primera novetat en aquesta edició s'atorgaran dos premis, un per al mèrit faller altruista i un altre per al professional o institucional. Els dos premis estan patrocinats per l'empresa Pillatoner S.L. i per la Junta Local Fallera de Paterna i es tracta de premiar els dos vessants de la festa, la dels fallers que treballen per amor a la mateixa i el de les empreses o institucions que aposten per les falles ajudant-los a créixer com a pont per als seus negocis.

Com a segona novetat, el desé membre del jurat serà virtual, el vot d'aquest anirà eixint de les diferents votacions que els participants vagen fent en la web oficial del certamen www.fallesdepaterna.es