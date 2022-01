El refugio municipal de animales de Paterna, gestionado por la empresa municipal Gespa, ha suspendido de manera indefinida el voluntariado en sus instalaciones. El Ayuntamiento decidió municipalizar en 2019 el servicio que hasta el momento gestionaba la protectora Modepran y desde entonces los voluntarios han venido denunciando públicamente diversas situaciones que se han dado en el refugio. En las últimas semanas las desavenencias habían aumentado a causa de la muerte de un animal, un perro llamado Logic, en circunstancias que para los voluntarios no están en absoluto claras y que el consistorio no ha aclarado a día de hoy. A comienzos del pasado mes de diciembre el refugio prohibió la entrada de voluntarios alegando, según los voluntarios, que uno de sus trabajadores había sufrido una pintada en su coche. El grupo de voluntarios ya ha declarado no tener nada que ver con estos hechos y a día de hoy no se sabe nada sobre quién es el responsable pero los voluntarios siguen sin poder acceder.

El voluntariado es una actividad esencial para el bienestar de los animales que viven en protectoras y refugios de animales y son garantía de transparencia y buena gestión. Los voluntarios del refugio de animales de Paterna temen, no solo que sin ellos los animales salgan a pasear con mucha menos frecuencia, si no que no podrán conocer el estado de los animales o su destino, puesto que además de suspender el voluntariado, ellos afirman que el Ayuntamiento no ha respondido a ninguna de las peticiones de información sobre el estado de los animales que se han realizado por registro de entrada, aunque tienen la obligación legal de hacerlo. Los voluntarios anuncian movilizaciones y han declarado que exigirán al Ayuntamiento de Paterna, gobernado por el PSOE, a su alcalde, Juan Antonio Sagredo y a la concejala de Bienestar Animal Merche Navarro, la restitución del voluntariado y la mejora de las condiciones en las que se desarrolla esta actividad.