Alboraia posa en marxa la XIII Mostra de Teatre Contra el Càncer, una iniciativa ja habitual en la vida cultural del municipi que parteix de la regidoria que encapçala Manuel Andreu amb la col·laboració de la Junta Local contra el Càncer. En aquesta edició, tres obres conformen el cartell que els veïns i veïnes del municipi podran gaudir durant les representacions solidàries de gener i febrer.

D'aquesta manera, aquest divendres, 28 de febrer, Alqueria de l'Horta representarà els sainets 'Capitule Tònic I' i 'Dos Dones i un Pato Mercat' a les 20.00 hores, en valencià. T-Teatre portarà a la iniciativa la seua versió de 'West Love Story' amb dues passes: el divendres, 4 de febrer, a les 19.30 hores i el dissabte, 5 de febrer, a les 18.00 hores, en castellà les dos. Grita Teatro tancarà la XIII Mostra de Teatre Contra el Càncer amb 'Novecento', una obra que podrà veure's bé en valencià el divendres, 11 de febrer, a les 20.00 hores, bé en castellà, el dissabte, 12 de febrer, a les 20.00 hores.

Totes les funcions són aptes per a tots els públics. El donatiu per cada entrada és de 5 euros, que anirà destinada a sumar fons per a la investigació en la lluita contra el càncer. Les entrades han de traure's a la Casa de la Cultura 'José Peris Aragó' (c/ de la Mar, 1), en horari de 09.00 a 14.00 i de 16.00 a 21.00 hores i a través de la Junta Local contra el Càncer.