El divendres 14 de gener es va inaugurar a l'Espai d'Art de la Casa de Cultura una exposició diferent: 49/5 és una reflexió sobre els 49 bolígrafs idèntics utilitzats per Lucía Blas durant els 5 anys que va estudiar la carrera de Ciències Polítiques. Ara, com a part de la seua formació artística, revisa com seria eixe material de treball, un simple bolígraf, i el resultat que es pot obtindre contestant a diferents interrogants. L'obra s'exhibix fins al 4 de febrer, els dies laborables de 9 a 22 hores. Entrada gratuïta.

«Durant la carrera de Ciències Polítiques, sempre utilitzava el mateix tipus de bolígraf blau», recordava Lucía Blas en l'acte d'inauguració de l'exposició. «Per a l'exposició vaig pensar recuperar eixos bolis guardats en un calaix i, després de comprovar que eren 49, vaig plantejar diferents possibilitats per a usar-los com a punt de partida». I així, a la sala d'exposicions, l'espectador pot comprovar com és la tinta de cada boli vessada sobre 49 suports pegats en la paret, o com es concentra en 49 peces sobre la taula central de la sala. Al costat d'elles, una mostra del paper que ocupa eixa tinta utilitzada i, com a colofó, dos suports, amb un aspecte de got, que representen el que ocupen los bolis plens i buits. 49/5 és una instal·lació que indaga en la utilitat d'uns bolígrafs quasi de manera obsessiva: «Quant espai ocupen, quant pinten, quant pesen, quanta tinta, quantes fulles, quantes hores. Es tracta d'una experimentació de les seues diferents interpretacions, possibilitats i aplicacions com a recurs pictòric i escultòric», afig l'autora en el catàleg de l'exposició. Una exposició que intenta donar utilitat a l'inútil, a allò que va perdre la seua funció fa temps, per a reconvertir ueixos bolígrafs en motiu d'un estudi en el qual es dona valor a l'insignificant. «La disposició varia d'una sala a una altra, perquè procure adaptar-me a l'espai i en este cas disposàvem d'una àmplia paret corbada que era ideal per a mostrar ací els 49 suports pegats», finalitza Lucía. La jove autora, que va presentar esta obra en una exposició col·lectiva en les drassanes de València el mes de març passat, al costat d'altres companys estudiants de Belles Arts, no sols va inaugurar l'exposició de manera «oficial», al costat del regidor de Cultura José María Esteve, sinó que va accedir a explicar cadascun dels elements de la instal·lació, movent-se entre ells, en companyia del públic.